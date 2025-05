Singapuri valimised võitis ülekaalukalt kauaaegne võimupartei

Peaminister Lawrence Wong sai kindla mandaadi jätkata, tema juhitav Rahva Aktsioonipartei (PAP) sai valimistel 65,6 protsenti häältest ning 97-kohalises parlamendis 87 kohta.

Tegemist oli esimeste valimistega, mil Wong erakonda eest vedas. Möödunud aastal erakonna juhiks saanud Wong on end varem valitsuses tõestanud Singapuri koroonavastast tegevust juhtides.

Paremtsentristlik PAP on Singapuri juhtinud järjepidevalt alates 1959. aastast.

Peamine opositsioonierakond, vasaktsentristlik Tööliserakond, suutis valimistel hoida alles oma senised 10 parlamendikohta, kuid neil ei õnnestunud esindatust parlamendis tõsta.

Kriitikute hinnangul on valimised olnud küll näiliselt ausad, kuid võimuerakonnal nähakse eeliseid läbi valijavalimise ja võimu kontrolli all oleva meedia. Ühe faktorina erakonna edu taga näevad analüütikud ka killustunud opositsiooni, seejuures kandideeris võimupartei vastu 10 erakonda, kellest suuremat osa ei saatnud edu.

Singapuri on viimastel aastatel kimbutanud mure kiire inflatsiooni pärast, mille taga näeb valitsus väliseid mõjutegureid nagu sõjad Ukrainas ja Gazas ning muutused tarneahelates. Kriitikud peavad hinnatõusu põhjuseks ka vastuolulist käibemaksutõusu. Ühtlasi on eksperdid hoiatanud riiki võimalikust šokist majandusele USA kehtestatavate tollide järel.

Võimupartei kampaania keskseks valimislubaduseks oli valijatele stabiilsuse pakkumine ning kuigi erakonda raputasid viimaste aastate jooksul mitmed skandaalid, kujunes analüütikute hinnangul valijate peamiseks mureks siiski majanduse käekäik.