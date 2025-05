Kell 18.45 "Ukraina stuudios" Kristi Raik ja Meelis Kiili

Sel pühapäeval on ETV saate "Ukraina stuudio" külalisteks rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse direktor Kristi Raik ja kindralmajor reservis Meelis Kiili.

Pikalt vindunud USA ja Ukraina maavarade leping sai lõpuks allkirjad. Samal ajal tulevad Washingtonist signaalid, et USA võib end rahuvahendaja rollist välja tõmmata. Milline on nende selle lepingu mõju sõjale, seda analüüsib rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse direktor Kristi Raik.

Rinnetel ei ole viimasel ajal olulisi arenguid toimunud - venelased tungivad vaikselt peale, ukrainlased kaitsevad. Moskva valitseja Vladimir Putin kuulutas 9. mai puhul välja kolmepäevase vaherahu, millesse nii Kiiev kui ka liitlased on suhtunud väga skeptiliselt, prognoosides, et selle ainus eesmärk on Venemaa võidupüha tähistamise tagamine. Kindralmajor reservis Meelis Kiili aitab lugeda rindeteateid.

"Ukraina stuudio" algab ETV-s kell 18.45. Saatejuht on Reimo Sildvee.