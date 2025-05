Tartu Ülikooli Botaanikaaeda luuakse lastele uus mänguala

Tartu Ülikooli Botaanikaaias on vabatahtlikud kogu nädalavahetuse rajanud lastele uut õueala, kust ei puudu mudaköök, mängujõgi ega kääbikuurg. KINO maastikuarhitektide loodud mänguala eskiisile on oma sõna sekka öelnud ka lapsed ise.

Tartu Ülikooli Botaanikaaia mänguväljak on kahe päevaga palju muutunud – tasase liivaväljaku ja vana mängumaja asemel on näha mulla- ja kivihunnikuid, puutüvesid ja askeldavaid inimesi. Üha rohkem võtab ilmet rajatav looduslik mängujõgi, viimast lihvi antakse kääbikuurule ja ehitamisel on ka mudaköök

"Siia tuleb väliõppeklass, hästi loodusliku ilmega. Inimene on ju oma evolutsiooniliselt disainilt kütt-korilane ja liiga palju parkettide peal kõndimist ei ole võib-olla optimaalne füüsilisele ja vaimsele heaolule. Nii et siin on üks võimalus oma juurte juurde tagasi tulla ja natuke ronida ja sellist metsikumat lähenemist saada," ütles Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaia juht Sergei Põlme.

Uus õueala valmib lõplikult paari nädala jooksul. Mänguala eskiisi on loonud KINO maastikuarhitektid, kuid ka lapsed ise on saanud sõna sekka öelda ja käed õueala loomisele külge panna

Looduslike materjalide ja pindadega kokku puutumine aitab arendada laste mikrobioomi, aga toetab ka nende füüsilist ja vaimset arengut

"Et see mänguväljaks sisaldab ka igasuguseid lahtisi osi- käbisid, oksi, see arendab nende loovust, kui nad lähevad üle puutüve siis nad õpivad riske tajuma ja on niimoodi kokkuvõttes paremini ettevalmistatud iseseisvaks eluks tulevikus," ütles Tartu Ülikooli loomaökoloogia professor Tuul Sepp.

Sepa sõnul on ligi aasta lasteaiaõpetajatega arutatud, et kohtade järele, kus lapsed saavad looduses mängida, on linnas vajadus suur ja seesuguseid õuealasid võiks olla rohkemgi.

"Paljud õpetajad otsivad neid kohti ise üles, käivad lastega metsas. Ihastes näiteks või Emajõe kaldal või siis seal Linnasalu pargis mängimas ja need lapsed, kes sellistes kohtades on mänginud nad oskavad selliseid asju otsida ja nende jaoks need tavapärased mänguväljakud jäävad natuke juba igavaks.

Botaanikaaia mänguala valmib Tartu Ülikooli ja Tartu linna koostöös ja läheb maksma 10 000-12 000 eurot. Suurem osa rahastusest tuleb linna eelarvest, Tartu Rohering ja Life projektist.