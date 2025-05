Trump ähvardas Venemaad uute sanktsioonidega

USA president Donald Trump ütles, et võib allkirjastada senaator Lindsey Grahami seaduseelnõu uute Venemaa-vastaste sanktsioonide kohta, kui Kreml ei tõesta, et on valmis rahulepingu suunas liikuma.

Ameerika Ühendriikide president tegi sellekohase avalduse värskes intervjuus meediakanalile NBC News, kui temalt küsiti, kas ta allkirjastaks dokumendi uute sanktsioonide kohta Venemaa vastu. USA president vastas, et kõik sõltub Moskva tegudest.

"Noh, see sõltub sellest, kas Venemaa tegutseb suunas, et rahuni jõuda. Me tahame rahulepingut. Me tahame, et Venemaa ja Ukraina jõuaksid kokkuleppele. Arvame, et oleme sellele kõigest hoolimata üsna lähedal ja päästame sellega palju inimesi surmast. Säästame ka palju raha," rääkis USA president.

Samas rääkis Trump, et vaatamata käimasolevatele läbirääkimistele Venemaa ja Ukraina vahelise rahulepingu üle, ei pruugi selle saavutamine olla võimalik.

Küsimusele, kas USA on Vene-Ukraina sõjas rahulepingu sõlmimisele lähedal, vastas ta: "Loodan küll."

"Usun küll, et oleme ühe poolega lähemal ja võib-olla mitte nii lähedal teisega. Ei tahaks öelda, kummale poolele me lähemal oleme. Aga me tegime Ameerika rahva jaoks hea kokkuleppe haruldaste muldmetallide osas," ütles Trump.

USA riigipea kordas taas, et tema võimu ajal poleks see "kohutav, kohutav" sõda üldse kunagi alanud.

Trump lisas, et kui tema katsed rahu saavutada ebaõnnestuvad, siis ta lõpuks loobub üritamisest. "Võib tulla aeg, mil ma ütleksin: "Olgu, jätkake. Olge edasi rumalad"," seletas Trump.

"Mõnikord olen ma olnud tagasitõmbumisele lähedal, kuid siis juhtuvad jälle vahepeal positiivsed asjad. Võib saabuda aga aeg, mil ma ütlen seda... võib-olla pole see võimalik (kokkuleppele jõuda - toim.)," rääkis USA president.

Trumpi sõnul valitseb Vene režiimijuhi Vladimir Putini ja Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski vahel tohutu vihkamine, kuid tema arvates on siiski veel olemas võimalus rahulepinguni jõuda.

Trump märkis ka, et USA ja Euroopa kulutavad suure hulga raha, et aidata lõpetada sõda Ukrainas. USA riigipea kinnitusel on see küsimus Euroopa riikide jaoks olulisem, kui Washingtoni jaoks.

Lisaks ründas Trump taas süüdistustega endist USA presidenti Joe Bidenit.

"Biden ei kontrollinud midagi. Ta lihtsalt saatis sinna raha, kellelgi polnud aimugi, mis toimub, miks nad seda tegid või miks nad seda saatsid. Ja need olid tohutud rahasummad," ütles USA president.

Trumpi administratsioon valmistas ette uue majandussanktsioonide paketi Venemaa vastu, teatas reedel uudisteagentuur Reuters viitega kolmele Ühendriikide ametnikule ja veel ühele teemaga kursis olevale allikale.

Uued piirangud puudutavad Venemaa pangandus- ja energiasektorit ning on suunatud surve suurendamisele Moskvale, et toetada Washingtoni rahualgatusi. Sihtmärkide seas on Vene energiahiid Gazprom ning suurfirmad, mis tegutsevad loodusressursside ja rahanduse valdkonnas.

"Praegu pole selge, kas Trump paketi heaks kiidab. Üks administratsiooni esindaja rõhutas, et otsus on ainuisikuliselt presidendi teha. USA riiklikust julgeolekunõukogust kinnitati, et Venemaa vastu koordineeritakse rohkem karistusaktsioone," edastas Reuters.

Nagu märkis USA välisministeeriumi endine eriesindaja Ukraina küsimustes Kurt Volker, siis eirab Putin jätkuvalt üleskutseid relvarahule ja seetõttu on Washington sunnitud rakendama uusi survemeetmeid.