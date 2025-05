Simion võitis Rumeenia pesidendivalimiste esimese vooru 40-protsendise toetusega

Pärast peaaegu kõigi häälte kokkulugemist oli Euroopa Liidu ja Ukraina toetamise vastaste seisukohtadega esinenud Simion kogunud umbes 40,5 protsenti häältest. Sellega edestas ta suurelt Euroopa-meelset Bukaresti linnapead Nicusor Dani, kes on saamas umbes 21 protsenti häältest.

Rumeenias hääletati pühapäeval uuesti korraldatavate presidendivalimiste esimeses voorus. Riigi põhiseaduskohus tühistas eelmiste valimiste esimese vooru tulemuse detsembris, viidates Venemaa mõjutuskampaaniale, mis valimistulemusi kallutas.

Eelmistel valimistel enim hääli saanud parempopulist Calin Georgescu ei saa neil valimistel kandideerida. Rumeenias süüdistatakse Venemaad selles, et see toetas Georgescut massilise sotsiaalmeediakampaaniaga.

Samas on tuhanded inimesed avaldanud meelt põhiseaduskohtu otsuse vastu. Uueks soosikuks on Georgescu asemel tõusnud parempoolseid ja parempopuliste ühendava erakonna AUR 38-aastane liider Simion, kes on lubanud "seada Rumeenia esikohale".

Simion kirjeldab end "mõõdukamana" kui Georgescu, kuid jagab tema vastumeelsust selle suhtes, mida ta nimetab "Brüsseli mittevalitud bürokraatideks". Ta süüdistab neid Rumeenia valimistesse sekkumises ja on lubanud taastada oma riigi "väärikuse" Euroopa Liidus.

Simion on sageli tauninud Venemaad, kuid on samas vastu sõjalise abi saatmisele Ukrainale ja soovib, et Rumeenia vähendaks toetust Ukraina pagulastele.

Ta on Donald Trumpi veendunud fänn ja kannab sageli USA presidendi loosungiga "Make America Great Again" nokatsit. Simion on öelnud, et loodab saada Rumeenia "MAGA presidendiks".

Kaks enim hääli saanud kandidaati pääsevad edasi valimiste teise vooru, mis toimub 18. mail. Võiduks otse esimeses voorus on vaja koguda üle 50 protsendi häältest.