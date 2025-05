Maag müüs Rannarootsi Lihatööstuse ettevõtte juhtidele

2023. aastal müüs HKScan oma Eesti, Läti ja Leedu ärid 90 miljoni euroga Maag Grupile. Läti konkurentsiamet andis tehinguks loa, Eesti konkurentsiamet aga leidis, et kui ettevõtted täies mahus koonduvad, kahjustab see märkimisväärselt konkurentsi valge värske liha ning töödeldud lihatoodete tootmise ja müügi kaubaturgudel.

Seepärast andis konkurentsiamet Maagile küll loa HKScani ärid ära osta, ent tingimusel, et nad võõrandavad mõistliku aja jooksul Rannamõisa ning kahe-kolme aasta jooksul Rannarootsi Lihatööstuse aktsiad.

Aprillis saigi tehing tehtud ning ostjateks on AS-i Rannarootsi Lihatööstus ja Rannamõisa kaubamärgi hoidja Poultry Meat OÜ juhid Karmo Aksel ja Marius Möllits.

Aksel ütles ERR-ile, et ostuotsuse tagamaaks on see, et nad näevad pika ajalooga ja tarbijate seas tuntud kaubamärkides suurt arengupotentsiaali.

"Meie eesmärk on viia ettevõtete arengut edasi ning kindlasti hoida praegust kollektiivi," lausus ta.

Aksli sõnul on nende fookus seatud iseseisvale tegutsemisele ja arendusele, kuid see ei tähenda, et koostöö Maag Grupiga oleks tulevikus välistatud.

AS-i Rannarootsi Lihatööstus käive oli 2023. aastal ligi 26 miljonit eurot ning puhaskasum 624 000 eurot.

Maag Grupil, mille omanikud on Roland Lepp ja Aivar Saarma, oli 2023. aastal müügitulu 382 miljonit eurot ja puhaskasum 34 miljonit eurot.