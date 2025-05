Nafta hinna langus võib Eesti tanklatesse jõuda mõne päeva pärast

Brenti toornafta hind oli esmaspäeval turgudel 60 dollarit barreli kohta, kümne päeva eest oli see veel 66 dollarit. Eesti mootorikütuse müüjad saavad hinnalangusele reageerida alates homsest.

"Eesti kütusefirmad ostavad seda kütust sisse Londoni platsnoteeringu hinna järgi ja esmaspäeval oli seal püha. Teisipäevast hakatakse kauplema, seega õhtul selgub, mis hind Eesti ettevõtetele. Kui see hind jääb selliseks, nagu ta on esmaspäeval või hind peaks platsi peal ka langema, siis suure tõenäosusega langeb hind ka kütusetanklates," sõnas Circle K mootorikütuste kategooriajuht Kert Aader.

OPEC+ toodangu suurendamise peapõhjuseks on USA heitlik majanduspoliitika. USA presidendi Donald Trumpi algatud tollisõda on langetanud juba maailma majandukasvuprognoosi.

"Kui maailmamajanduse temperatuur alaneb, siis väheneb nõudlus. See on üks aspekt, teine aspekt on see, et OPEC-i liikmetele ju meeldib raha ja neil on seda vaja. Nad ilmselt üritavad siis mahuga veidikene kompenseerida seda, mis neil nõudluse vähenemisega saamata jääb. Ja turg ei absorbeeri seda ära ja nii see hind langebki," sõnas Redgate Capitali valdkonnajuht Peeter Koppel.

Olukorrast võidavad kõik tarbijad, kuid kaotavad osad naftat tootvad riigid.

"Venelased kaotavad sellepärast, et kui nafta hinnad kukuvad ikkagi nii palju alla nende n-ö paarkümmend dollarit alla riigieelarve planeeritud naftatulude taset, siis see loomulikult on neile tagasilöök ja piirab nende sõjakulutusi pisut. Teiseks on see ohtlik ka mõningatele naftatootajate riikidele, kellel on kõrgemad tootmiskulud, nagu Venemaal," sõnas analüütik Raivo Vare.