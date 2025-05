Teisipäeval jagub sajupilvi üle Eesti

Esmaspäeval eemaldus Baltimaade kohalt üks sajune pilvepööris Venemaale, Lääne-Euroopast laienes üle Läänemere Baltimaade kohale kõrgrõhuala. Nõnda, jäädes kahe erinimelise rõhuala vahele, voolab meile põhjast külma õhku, mis ka Euroopa südame suunas levib.

Külma lisandumine lõuna poole muudab aga Itaalia lähedal oleva madalrõhkkonna ainult vihasemaks ning kui pöörise lõunapoolses servas kallas täna vihma ja paukus äike, siis põhjaservas, Alpides sadas ka lörtsi ja lund, mis sulades omakorda üleujutuse ohu kõrgeks tõstis.

Lääne poolt Eestini ulatuv kõrgrõhuari taandub öösel kagu suunas ja üle Põhjalahe ning Lõuna-Soome saabub siia väike madalrõhkkond. Öösel on sadu harv, hommikul saabub loode poolt tihedam sajuala ja levib üle maa kagu suunas. Vihmaga koos võib tulla ka lörtsi.

Kolmapäeval liigub pööris Peipsi taha Venemaale ja Eesti jääb selle lääneserva. Ilm püsib sajuhoogudega, puhangulise tuulega ning jahe.

Eelolev öö on Eestis pilves selgimistega. Kohati on vihma- ja lörtsihooge, varahommikul saabub Loode-Eestisse tihedam sajuala. Puhub edela- ja läänetuul 5-10, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0..+6°C.

Hommik on Lääne- ja Põhja-Eestis vihmane, idas ja lõunas on sadu hooti. Puhub läänekaare tuul 4-10, rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Sooja on 2..7°C.

Päeval sajab mitmel pool vihma, sekka võib tulla ka lörtsi, õhtul sajuvõimalus väheneb. Tuul puhub läänekaarest 4-10 meetrit sekundis , pärastlõunal pöördub järk-järgult loodesse ja põhja ning ulatub 5-12, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis. Sooja tuleb 5..10 kraadi, sajupilvede all napilt 2..3°C.

Kolmapäev tuleb mitmel pool vihma- ja lörtsisajuga. Õhutemperatuur on öösel 0...4 päeval 4..8 kraadini. Neljapäeval sajuvõimalus väheneb veidi: öö võib tulla eelnevast külmem ja kohati miinuskraadidega, päeval on sooja 4-8 kraadi.

Reede on üle maa taas vihma- ja lörtsihoogudega. Öösel on külma kuni 2 kraadi, päeval sooja 4-8 kraadi. Laupäeva öösel on sajupilvi hõredalt ja õhus miinuskraadid, päeval sajab hoovihma mitmel pool ja maksimumid võivad tõusta ka üle 10 kraadi.

Teisipäeval jagub sajupilvi üle maa mitmele poole ja õhutemperatuur tõuseb kohati enne sadu kuni 10 kraadini.