Iisrael purustas õhurünnakuga Jeemeni huthide sadama Hodeidah's

Iisraeli sõjavägi teatas avalduses, et ründas Hodeidah' ja selle lähiümbruses asuvaid huthi terroristide sihtmärke. Huthide juhitud uudisteagentuur Saba teatas tervishoiuministeeriumile viidates, et rünnakutes hukkus vähemalt üks inimene ja sai vigastada vähemalt 35 inimest.

Viimane rünnak võis mässulised ära lõigata nende varustusliinid Iraaniga, kuna Hodeidah' sadam võtab vastu laevu otse Iraanist, sarnaselt Ras Isa sadamale, mille USA eelmisel kuul sihikule võttis, hävitades riigi peamise kütuseallika, kommenteeris väljaanne The Times.

Samuti tabati tsemenditehast, mis toimib huthide jaoks olulise majandusressursina ja mille toodangut kasutatakse maa-aluste tunnelite ehitamiseks, teatas sõjavägi avalduses.

Kolme allika sõnul sulgesid huthid pärast rünnakuid sadama ja selle lähedal asuva tsemenditehase ümbruse. Nende sõnul oli sadamale tekitatud kahju ulatus teadmata, kuid rünnakute ja tulekahju intensiivsus tekitas sadama konteineri terminalile tõsist kahju.

Kaks teist allikat hindasid, et viiest dokist, ladudest ja tollialast koosnev sadam sai purustusi 70 protsendi ulatuses. Rünnakud toimusid ajal, mil kaks laeva laadisid oma lasti maha, kusjuures liiklus sadamas oli täielikult seiskunud, ütles sadama töötaja.

Hobeidah' sadam on Adeni sadama järel Punase mere suuruselt teine ja selle kaudu tuuakse Jeemenisse umbes 80 protsenti riigi toiduainete impordist. Viie elaniku sõnul tabas Hodeidah' sadamat ning Al Salakhanah' ja Al Hawaki linnaosasid Hodeidah' linnas üle kümne rünnaku. Neli rünnakut tabas ka tsemenditehasest Hodeidah'st ida pool.

"Rünnak viidi läbi vastusena huthi terrorirežiimi korduvatele rünnakutele Iisraeli riigi vastu, mille käigus lasti riigi ja selle kodanike pihta rakette ja mehitamata õhusõidukeid," teatas Iisraeli sõjavägi.

Konkreetselt peetakse silmas ballistilist raketti, mis plahvatas pühapäeva hommikul Iisraeli tähtsaima, Ben Gurioni lennujaama lähedal.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu lubas pühapäevase raketirünnaku eest, mis oli esimene alates märtsist, mida Iisraeli õhukaitsel tõrjuda ei õnnestunud, karmi kättemaksu.

Huthide esindaja Abdul Qader al-Mortada ütles Iisraeli esmaspäevast rünnakut kommenteerides X-is avaldatud postituses, et vastus Iisraelile saab olema kujuteldamatu.

Jeemeni sissirühmitus jätkas rünnakuid Iisraeli ja Punast merd läbivate laevateede vastu pärast lühikest pausi, mis oli saavutatud palestiina terrorirühmituse Hamas ja Iisraeli vahel sõlmitud Gaza relvarahuga.

Jeemenit kontrollivad huthid on alates Iisraeli ja Hamasi vahelise Gaza sõja algusest tulistanud Iisraeli ja Punasel merel seilavaid laevu, väites, et nad on solidaarsed palestiinlastega.

Anonüümsust palunud USA ametnik ütles, et USA väed ei osalenud esmaspäevastes rünnakutes aktiivselt, kuid kahe liitlase vahel toimub üldine koordinatsioon.

Samal ajal teatas huthide käitatav naftakompanii, et on alustanud autode kütusega varustamiseks hädaolukorra süsteemi käitamist, kuna Ras Isa naftasadamas on raskusi lasti mahalaadimisega. Ettevõte andis oma avalduses mõista, et otsuse taga on USA rünnaku Jeemenile, sealhulgas Ras Isa sadamale.

USA president Donald Trump andis märtsis korralduse ulatuslikeks rünnakuteks huthide vastu. Rünnakutes on Jeemenis hukkunud sadu inimesi, samas kui Iisrael on alates eelmise aasta detsembrist oma rünnakuid Jeemenile suures osas piiranud. Esmaspäeval kiitis Iisrael heaks plaani, mis võib kaasa tuua Gaza sektori hõivamise ja Palestiina enklaavile antava abi Iisraeli kontrolli alla võtmise.

Sõda Gazas algas pärast Hamasi juhitud rünnakuid Lõuna-Iisraelile 7. oktoobril 2023, milles Iisraeli andmetel hukkus 1200 ja võeti pantvangi 251 inimest. Gaza tervishoiuametnike sõnul on Iisraeli pealetung Gazas tapnud üle 52 000 palestiinlase ja hävitanud suure osa enklaavist.