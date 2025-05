EL plaanib Vene gaasist täielikult loobuda

Euroopa Liit avaldab teisipäeval kauaoodatud plaani, kuidas katkestada viimased gaasisidemed Moskvaga, et vabaneda lõplikult sõltuvusest Venemaa fossiilkütustest.

Euroopa Komisjoni energiavolinik Dan Jørgensen tutvustab meetmeid, millega oodati, et näha, kuhu jõuavad Venemaa ja USA kõnelused Ukraina sõja lõpetamiseks.

EL kehtestas pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse 2022. aasta keelu Vene naftale ja on sestpeale püüdnud loobuda järk-järgult ka Vene gaasist.

Gaasiimport torujuhtmeid mööda on oluliselt vähenenud, aga mitu Euroopa riiki on hakanud ostma rohkem Venemaa veeldatud maagaasi (LNG), mida transporditakse meritsi. Nüüd tahab EL ka need kraanid kinni keerata.

See võimaldaks Euroopal osta rohkem LNG-d USA-lt ning lahendada Euroopale tollimaksude kehtestamisest tingitud vastasseisu Brüsseli ja president Donald Trumpi vahel.

Kaubandusvolinik Maroš Šefčovič ütles ajalehele The Financial Times, et vaidluse saaks lahendada kiiresti LNG ja sojaubadega, mille ostmine vähendaks USA kaubanduspuudujääki EL-iga.

USA on juba praegu EL-i suurim LNG tarnija, ameeriklaste turuosa on 43,5 protsenti. Venemaa osa on EL-i andmetel 17,5 ning Energiamajanduse ja Finantsanalüüsi Instituudi (IEEFA) andmetel 19 protsenti.

Venemaa energiata toimetuleku juhtiv põhimõte on mitmekesistamine, ütles Euroopa Komisjoni pressiesindaja Paula Pinho sel nädalal.

EL-i ametnikud tunnistavad aga, et Vene energiast loobuda ei ole nii lihtne, sest mõned liikmesriigid on Vene LNG-st suuremas sõltuvuses kui teised.

Näiteks Prantsusmaale võib olla Vene LNG-st loobumisel suurem mõju. Prantsusmaal on viis LNG-terminali ning 2023.-24. aastal suurendati Vene LNG importi 81 protsendi võrra, mis tõi IEEFA andmetel Venemaale sisse 2,68 miljardit eurot.

Põhiküsimus on, kas EL-i kavas tehakse ettepanek kehtestada Vene LNG-le pikaajaline keeld.

Mõttekoja Bruegel teadlase Simone Tagliapietra sõnul võib selle saavutamine raskeks osutuda, sest nõuab kõigi 27 liikmesriigi nõusolekut.