Ametnik: Jeemeni Sanaa lennujaam hävis Iisraeli õhulöögi tõttu täielikult

"Sanaa rahvusvaheline lennujaam hävis täielikult," ütles ametnik.

Iisraeli armee teatas varem, et tema sõjalennukid tegid lennujaama täiesti kasutuskõlbmatuks.

"Tabamuse said lennurajad, lennukid ja lennujaama taristu," teatas armee, lisades, et lennujaam oli huthi terrorirežiimile keskse tähtsusega relvade ja agentide liigutamisel.

Iraani toetatud mässuliste sõnul hukkus Iisraeli õhulöökides Sanaa lennujaamale, tsemendivabrikule, kolmele elektrijaamale ja pealinna lähedal asuvale Asri piirkonnale kolm inimest ja 38 sai viga, vahendasid uudistekanalid Al-Masirah TV ja Saba.

Sanaa ja huthide kontrollitud Hodeida sadamalinna elanikud andsid teada ka elektrikatkestustest.

Trump teatas huthide kapituleerumisest

USA president Donald Trump teatas teisipäeval, et Iraani toetatud huthi mässulised kapituleerusid ja nõustusid lõpetama rünnakud kaubalaevadele.

"Huthid teatasid, et nad ei taha enam võidelda. Nad lihtsalt ei taha enam võidelda. Ja me austame seda ja lõpetame pommitamise. Nad kapituleerusid," ütles Trump.

Omaan: USA ja Jeemeni huthimässulised jõudsid relvarahukokkuleppele

USA ja Jeemeni huthimässulised jõudsid relvarahukokkuleppele, teatas teisipäeval vahendaja Omaan, öeldes, et see tagab navigeerimisvabaduse Punasel merel, kus Iraani-toetatud mässulised on rünnanud laevu.

"Pärast hiljutisi arutelusid ja kontakte eesmärgiga de-eskaleerida, viisid jõupingutused relvarahukokkuleppeni kahe poole vahel," ütles Omaani välisminister Badr Albusaidi veebis postitatud avalduses, lisades, et "kumbki pool ei võta teist sihikule, tagades laevasõiduvabaduse ja rahvusvahelise kaubalaevanduse sujuva liikumise" Punasel merel.

Huthid ei ole relvarahukokkulepet veel kommenteerinud.