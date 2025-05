Oluline Ukrainas käivas sõjas kolmapäeval, 7. mail kell 7.20:

- Moskvat tabas kolmandat ööd järjest Ukraina droonirünnak;

- Droonirünnak tabas Vene fiiberoptika tehast Saranskis;

- Zelenski: lähinädalatel on oodata uusi toetuspakette Ukrainale;

Moskvat tabas kolmandat ööd järjest Ukraina õhurünnak

Moskvat tabas ööl vastu kolmapäeva taas Ukraina droonirünnak ning piirkonna lennujaamad suleti.

Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatas sotsiaalmeedia vahendusel, et õhukaitse tõrjus seitse Moskva poole lennanud drooni. Droonirusude kukkumispaika saabusid päästeteenistuse meeskonnad, lisas ta.

Samal ajal teatasid kohalikud elanikud sotsiaalmeedia vahendusel arvukatest plahvatustest Moskvas ja Moskva oblastis ning avaldasid sellekohaseid videoid.

Explosions heard in the Russian town of Kubinka, located over 40km west of Moscow. Another Ukrainian drone attack is reportedly underway. Russian air defenses activated in the area. pic.twitter.com/THy7UMTNEn

Venemaa tsiviillennundusamet Rosaviatsija teatas, et Moskva Šeremetjevo ja Vnukovo lennujaam ning samuti Kaasani lennujaam on turvalisuse huvides suletud.

Meedia teatel sattus möödunud ööl õhurünnakute alla ka okupeeritud Krimmi poolsaar ja Venemaa Kurski oblast.

Tegemist on juba järjest kolmanda ööga, kui Venemaa pealinn on droonirünnakute sihtmärgiks.

Ööl vastu teisipäeva tabas samuti Moskvat droonirünnak ning kümmekond regiooni lennujaama peatasid ajutiselt töö. Samuti teatasid võimud ööl vastu esmaspäeva toimunud õhurünnakust.

Samal ajal teatasid Ukraina võimud Vene relvajõudude õhurünnakutest Kiievile ja Zaporižžjale. Kiievis sai Vene raketi- ja droonirünnakutes surma kaks ja haavata seitse inimest, neist neli olid lapsed.

Droonirünnak tabas Vene fiiberoptika tehast Saranskis

Venemaal Mordva vabariigi pealinna Saranskit tabas ööl vastu kolmapäeva droonirünnak, mille sihtmärgiks oli arvatavalt tehas, kus valmistatakse fiiberoptilisi kaableid ja seadmeid.

Kohalike elanike teatel anti linnas õhuhäire, millele järgnes rida plahvatusi.

Mordva vabariigi juhi Artjom Zdunovi teatel kuulutati Saranskis drooniohu tõttu välja häire ning elanikel paluti järgida ohutusnõudeid.

Droonid tabasid Saranskis olulisi rajatisi ning rünnaku tagajärjel puhkes linnas mitu tulekahju.

While Russia attacks Ukrainian playgrounds with cluster warheads, Ukraine successfully strikes Russia's only fiber-optic cable manufacturer, in Saransk. Optic-fiber-guided drones, impervious to jamming, have become commonplace on the Ukrainian frontlines in recent months. pic.twitter.com/6c4ec6canM