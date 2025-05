Vatikanis algab paavsti valimine

Valimisõiguslikud on kõik alla 80-aastased kardinalid. Esimene hääletamine peaks toimuma õhtul kella seitsme paiku, ent esimese korraga ilmselt katoliku kiriku uus pea ei selgu. Kardinalid on koos Sixtuse kabelis ning kui uus kirikupea on valitud, antakse sellest pärast hääletust teada korstnast tõusva valge suitsuga. Kui paavst on valimata, tõuseb pärast hääletust korstnast musta suitsu.

Arni Alandi