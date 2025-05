Otse kell 19 Vatikanist: mis sõnumi edastab konklaav seekord?

Esimene hääletusvoor oli kolmapäeval, teine neljapäeva hommikul ning nende lõppedes kerkis Sixtuse kabeli korstnast musta suitsu, mis tähendab, et uut paavsti ei valitud.

Kardinalid saavad hääletada kuni neli korda päevas. Kui kabeli katusel olevast korstnast hakkab tõusma musta suitsu, tähendab see, et hääletus ei andnud uut paavsti, samas kui valge suits ja kellade helistamine annavad märku, et 1,4 miljardi liikmega kirikul on uus juht.

Sajandeid pole ühtegi paavsti valitud konklaavi esimesel päeval, seega võib hääletamine kesta mitu päeva, enne kui üks kiriku kõrgeimatest aukandjatest kogub vajaliku kahekolmandikulise häälteenamuse, et saada 267. paavstiks.

Eelmine paavst Franciscus suri 21. aprillil.