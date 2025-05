Norra panustab oma julgeoleku tugevdamisel senisest enam Euroopale

Norra valitsus teatas riigi esimest riikliku julgeoleku strateegiat avaldades, et kuigi NATO on endiselt võtmetähtsusega, on USA kaubandus- ja julgeolekupoliitikas tehtud pöörded muutnud transatlantilised suhted vähem etteaimatavaks.

"USA ja Euroopa suhted on muutunud ... Ebatraditsiooniline ja konfrontatsiooniline poliitika, sealhulgas suured kaubanduspoliitika muutused, on tekitanud transatlantilistes suhetes märkimisväärset ebakindlust," seisis dokumendis. "USA ulatuslik sõjaline kohalolek Euroopas ei ole garanteeritud," lisati samas.

NATO asutajaliige Norra on traditsiooniliselt olnud alliansi üks kõige innukam tugevaid Atlandi-üleseid suhteid pooldavaid riike.

Kuigi uus strateegia näitab, et Norra on endiselt pühendunud oma suhetele USA-ga, tähistab see ka prioriteetide muutust, kusjuures Oslo ütleb, et pühendab senisest rohkem aega suhete süvendamisele teiste Euroopa riikidega. Valitsuse teatel püüab Norra teha tihedamat koostööd väljaspool vahetut Põhjala piirkonda Suurbritannia, Prantsusmaa, Saksamaa ja Poolaga, aga ka Balti riikide Eesti, Läti ja Leeduga.

Norra ei ole Euroopa Liidu liige ja jääb seetõttu väljapoole EL-i juhitud välis- ja julgeolekupoliitika foorumeid. "Oma koostöö kaudu püüame tagada, et EL täiendaks NATO-t," seisis dokumendis.

Norra laiapindse riikliku julgeolekustrateegia esitlemine langes kokku Teise maailmasõja lõpu 80. aastapäevaga Euroopas, mille jooksul Norra langes Natsi-Saksamaa okupatsiooni alla.