Disney rajab inimõigustega kimpus olevasse AÜE-sse lõbustuspargi

USA meediafirma Disney rajab Araabia Ühendemiraatide (AÜE) pealinna lõbustuspargi. AÜE-s kiusatakse taga seksuaalvähemusi ning Disney viimane samm viitab, et USA meediahiiglane pöörab üha vähem rõhku mitmekesisuse poliitikale.

AÜE-s pole seksuaalvähemuste inimõigused tagatud, riigis on homoseksuaalsus ebaseaduslik. AÜE seaduste kohaselt võib samasoolise suhte eest oodata mitme aasta pikkune vanglakaristus. AÜE on saanud kriitikat ka välistööliste halva kohtlemise pärast.

Samas Disney on pikka aega teatanud, et tahab aidata luua turvalisemat, õiglasemat ja sõbralikumat ühiskonda ning avaldab ka toetust seksuaalvähemustele.

Disney on varem kritiseerinud Floridas vastu võetud eelnõud, mis piirab haridussüsteemis seksuaalsest orientatsioonist ja soolisest identiteedist rääkimist.

Disney plaanib nüüd aga AÜE-s avada lõbustuspargi, mis viitab, et firma poliitika on muutumas. Disney vähendab ka mitmekesisust, võrdsust ja kaasamist edendavaid programme (DEI).

Disney teatas, et valis AÜE, kuna riik on suur turismikeskus. Abu Dhabi ja Dubai lennujaamad teenindavad aastas ligi 120 miljonit reisijat.

"Austame riike ja kultuure, kus me teeme äri, järgides samas alati oma standardeid ja väärtusi," ütles Disney pressiesindaja. Firma lisas, et on Lähis-Idas tegutsenud aastakümneid.

Disney rajatis tuleb Yasi saarele, seal asuvad juba Warner Brosi ja Ferrari pargid.