Trump, Macron ja Merz kutsusid Moskvat sanktsioonide ähvardusel rahu kehtestama

Oluline Ukrainas käivas sõjas reedel, 9. mail kell 14.05:

- Zelenski arutas Trumpiga edasisi samme rahu suunas;

- Macron: EL ja USA on valmis otsustavalt tegutsema, kui Venemaa keeldub rahust;

- Merz: Venemaa saab rahukõnelustest keeldumisel uued sanktsioonid;

- Zelenski ja Merz arutasid koostööperspektiive ja toetust Ukrainale;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1300 sõdurit.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski arutas USA presidendi Donald Trumpiga peetud vestluse käigus edasisi samme rahu suunas. Trump tegi pärast kõnet avalduse, milles kutsus üles Venemaa ja Ukraina vahel kehtestama kuuajalist tingimusteta relvarahu, mille rikkumise eest oleksid ette nähtud sanktsioonid.

"Mul oli hea vestlus president Donald J. Trumpiga. Õnnitlesime oma rahvaid võidu puhul Euroopa päeval ja võidu puhul natsismi üle. Tervitasime Ukraina parlamendi poolt majanduspartnerluslepingu ratifitseerimist. See on tõeliselt ajalooline dokument, mis avab palju uusi koostöövõimalusi," rääkis Zelenski.

Zelenski tõi välja, et president Trump küsis olukorra kohta lahinguväljal Ukrainas.

"Samuti teatasin talle, et Ukraina on valmis 30-päevaseks relvarahuks, mis võiks alata kasvõi täna. Ootame, et Venemaa seda ettepanekut toetaks. Samuti kinnitasin, et Ukraina on valmis osalema kõnelustes mistahes formaadis. Kuid selleks peab Venemaa näitama oma kavatsuste tõsidust sõja lõpetamiseks ja alustades täielikust tingimusteta relvarahust," rääkis Zelenski.

Ukraina riigipea sõnul kinnitas president Trump, et ta soovib selle sõja lõppemist ja on valmis aitama.

"Leppisime kokku meie edasistes kontaktides," lisas Zelenski.

Eurooplased ja ameeriklased on valmis otsustavalt tegutsema, kui Venemaa ei nõustu relvarahuga sõjas Ukraina vastu, ütles Prantsuse president Emmanuel Macron pärast neljapäeval peetud mitut vestlust USA presidendi Donald Trumpiga.

"Ukraina avaldas sellisele relvarahule toetust juba peaaegu kaks kuud tagasi. Nüüd ootan, et Venemaa teeks sama. Kui seda ei juhtu, oleme valmis reageerima otsustavalt koos kõigi eurooplastega ja tihedas koostöös Ameerika Ühendriikidega," kirjutas ta Macron sotsiaalmeedias.

