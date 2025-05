Oluline Ukrainas käivas sõjas reedel, 9. mail kell 5.25:

Zelenski arutas Trumpiga edasisi samme rahu suunas

Ukraina president Volodõmõr Zelenski arutas USA presidendi Donald Trumpiga peetud vestluse käigus edasisi samme rahu suunas. Trump tegi pärast kõnet avalduse, milles kutsus üles Venemaa ja Ukraina vahel kehtestama kuuajalist tingimusteta relvarahu, mille rikkumise eest oleksid ette nähtud sanktsioonid.

"Mul oli hea vestlus president Donald J. Trumpiga. Õnnitlesime oma rahvaid võidu puhul Euroopa päeval ja võidu puhul natsismi üle. Tervitasime Ukraina parlamendi poolt majanduspartnerluslepingu ratifitseerimist. See on tõeliselt ajalooline dokument, mis avab palju uusi koostöövõimalusi," rääkis Zelenski.

Zelenski tõi välja, et president Trump küsis olukorra kohta lahinguväljal Ukrainas.

"Samuti teatasin talle, et Ukraina on valmis 30-päevaseks relvarahuks, mis võiks alata kasvõi täna. Ootame, et Venemaa seda ettepanekut toetaks. Samuti kinnitasin, et Ukraina on valmis osalema kõnelustes mistahes formaadis. Kuid selleks peab Venemaa näitama oma kavatsuste tõsidust sõja lõpetamiseks ja alustades täielikust tingimusteta relvarahust," rääkis Zelenski.

Ukraina riigipea sõnul kinnitas president Trump, et ta soovib selle sõja lõppemist ja on valmis aitama.

"Leppisime kokku meie edasistes kontaktides," lisas Zelenski.

Zelenski ja Merz arutasid koostööperspektiive ja toetust Ukrainale

President Volodõmõr Zelenski avaldas neljapäeval vestluses Saksamaa vastvalitud kantsleri Friedrich Merziga lootust, et Saksamaa jätkab Ukraina toetamisel võtmerolli mängimist.

Merz ise ütles kolmapäeval Poolat külastades, et Venemaa on jätkuvalt oht Euroopa julgeolekule.

Merz hoiatas ühtlasi, et Euroopa riigid ei suuda Washingtoni asendada.

"Me ei suuda lõpetada seda sõda Ukrainas ilma Ühendriikide jätkuva osaluseta, eurooplased ei suuda seda asendada," ütles Merz.