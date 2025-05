Ministri sõnul vajab kahjumis Omniva muutust

Omniva avaldas aprilli lõpuks esimese kvartali majandustulemused, kus kasum oli küll 3,2 miljonit eurot, kuid seda eeskätt tänu ajaloolise peakontori müügile Tallinnas. Kui see erakorraline tulu välja jätta, siis oleks tulemus olnud kaks miljonit eurot kahjumit nagu aasta varemgi.

Ettevõte teatas, et tulemused jäävad juhtkonna ootustele selgelt alla. Veetud pakkide arv ja müügitulu kasvasid küll märkimisväärselt, kuid posti ja perioodika kande kahjum ning oodatust kiiremini tõusvad tegevuskulud nõuavad edasise kahjumi vältimiseks kiireid muutusi.

Ka regionaalminister Hendrik Terras leiab, et ettevõte vajab kiireid ja otsustavaid muudatusi.

"Oleme omaniku esindajana Omniva juhtkonnaga pidevas dialoogis, et leida lahendusi ettevõtte efektiivsuse tõstmiseks ja jätkusuutlikuse tagamiseks. See hõlmab nii kulude kokkuhoidu, sealhulgas kontoritöötajate arvu vähendamist, kui ka logistika- ja postivõrgu struktuuri ülevaatamist," ütles ta ERR-ile.

"Mis puudutab Omniva erastamist või börsile viimist, siis minu seisukoht on selge. Enne kui ettevõtte finantsnäitajad ei ole paranenud, nad ei suuda jätkusuutlikult kasumit teenida, ei ole mõtet sellest rääkida," ütles Terras.

Eesti Posti endine juht Mart Mägi on pakkunud välja, et selleks, et kulusid vähendada, võiks posti kojukanne toimuda viie päeva asemel hoopis kolm korda nädalas. Minister seda mõtet ei toeta.

"Kui see on absoluutselt viimane lahendus selles küsimuses. Ma usun, et neid lahendusi on kordades rohkem seal, mida me saame teha. Kui tõesti midagi muud riigil üle ei jää, siis võib seda arutada, kuigi ma pean seda väga ebatõenäoliseks," rääkis Terras.

Kuidas siis ettevõte aga muuta kasumlikuks?

Terras ütles, et võimalikke lahendusi on mitmeid, üks on postiseadus, teine hinnakujundus.

"On ka tulevikuväljavaated, kuidas läheb investeeringutega Eestist väljaspool, mida me saame välisturgudel, kas seal on kõik majandamine õige. Neid küsimusi on seal laual palju, neid keskmeid on mitmeid. Suur kese on see, et Omniva oleks jätkusuutlik ja võimeline teenima kasumit, kas või ühe euro," rääkis Terras.