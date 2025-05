Ukraina teatas Ungari spioonide tabamisest

Ukraina julgeolekuagentuur SBU teatas reedel, et on paljastanud Ungari spioonivõrgustiku, mille eesmärk oli hankida luureandmeid riigi kaitserajatiste kohta. Ungari nimetas teadet propagandaks ja saatis vastuseks Budapestis asuvast Ukraina saatkonnast välja kaks töötajat.

SBU teatas reedel tehtud avalduses, et on kinni pidanud kaks spionaažis kahtlustatavat, keda nende sõnul juhtis Ungari sõjaväeluure. See oli esimene kord Ukraina ajaloos, kui avastati Kiievi huvide vastu töötanud Ungari spioonivõrgustik.

SBU teatel keskendusid agendid luureandmete kogumisele Taga-Karpaatia piirkonnas – hindasid sealset sõjalist kaitset, tuvastasid õhu- ja maapealse julgeoleku nõrkusi ning analüüsisid kohaliku avalikkuse meelsust võimaliku Ungari sõjaväe sissetungi suhtes.

Kinnipeetud kahte agenti juhtis kahtlustuse kohaselt Ungari sõjaväeluure ohvitser, kelle isiku on SBU samuti juba kindlaks teinud.

For the first time in Ukraine's history, the Security Service of Ukraine (SBU) has uncovered a spy network operated by Hungarian military intelligence, targeting national security interests.



The agents focused on gathering intelligence in the Zakarpattia region—assessing… pic.twitter.com/eiUKCpLerl — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) May 9, 2025

Üks vahistatutest on 40-aastane endine sõdur Berehove ringkonnast, kelle Ungari luure värbas 2021. aastal ja aktiveeris 2024. aasta septembris. Tema ülesannete hulka kuulusid tsiviil- ja sõjaväe reaktsioonide hindamine hüpoteetilisele rahuvalvemissioonile regioonis, relvakaubanduse ja Ukraina vägede paigutuse jälgimine. Ta osales isiklikult õhutõrjesüsteemide kaardistamisel ja ületas hiljem Ungari piiri, et seal info üle anda, kasutades oma reisi õigustamiseks võltsitud meditsiinilisi dokumente. Naasmisel sai ta sularaha ja turvalise sidevahendi ning talle anti korraldus värvata uusi informaatoreid, koguda andmeid julgeoleku- ja kaitsejõudude sõidukite kohta ning teatada Ukraina sõjaväe kaotustest.

Teine kinnipeetav on endine Ukraina sõjaväelane, kellel oli juurdepääs teabele lennukite, helikopterite ja kohaliku sõjaväe infrastruktuuri kohta.

SBU teatel dokumenteeriti võrgustiku kogu tegevus ja läbiotsimiste käigus konfiskeeriti selle kohta elektroonilisi tõendeid. Kahtlusalustele on esitatud süüdistus riigireetmises ja neid ähvardab eluaegne vangistus koos vara konfiskeerimisega.

Ehkki Ungari kuulub Euroopa Liitu ja NATO-sse, mille mõlemaga Ukraina on Venemaa sõjalise agressiooni tõrjumisel tihedalt seotud, on Kiievi ja Budapesti suhted olnud sageli pingelised.

Ungari peaminister Viktor Orbán on olnud skeptiline lääneriikide sõjalise abi suhtes Ukrainale. Samuti on ta säilitanud suhteid Vene režiimi juhi Vladimir Putiniga, mis on viinud ta vastuollu enamiku teiste Euroopa Liidu riikidega, kes on püüdnud Venemaad pärast selle 2022. aasta sissetungi Ukrainasse isoleerida.

Ukrainas elab umbes 150 000 etnilist ungarlast, kellest enamik elab Taga-Karpaatia piirkonnas. Orbani valitsus ja Kiiev on olnud lahkarvamusel kogukonna keeleliste õiguste pärast.

Ungari välisminister Peter Szijjártó ütles pressikonverentsil, et peab SBU sammu Ukraina propagandaks, millesse tuleks suhtuda ettevaatusega. Hiljem teatasid Ungari võimud, et saadavad riigist välja kaks inimest, kelle nad on tuvastanud kui spioonid.

Szijjártó süüdistas Ukrainat Ungari-vastase propaganda sagedases kasutamises ning ütles, et Ukraina äsjase sammu ajendiks on Ungari vastuseis sõjalise abi andmisele Ukrainale Venemaa kolm aastat kestnud sissetungi tõrjumisel.