Pakistan teatas India raketilöökidest õhuväebaasidele ja lubas vastulööki

Pakistan teatas, et India ründas rakettidega kolme nende õhuväebaasi ning lubas, et korraldab Indiale vasturünnaku.

"India korraldas avaliku agressioonina raketirünnaku. Sihtmärgiks olid Nur Khani, Muridi ja Shorkoti baas," teatas Pakistani armee eestkõneleja Ahmed Sharif Chaudhry laupäeval riigitelevisiooni otsesaates, vahendas Guardian.

Varsti pärast seda kinnitasid Pakistani ametnikud, et on alustanud Indiale vasturünnakut ning nende sihtmärgiks on India Punjabi osariik ning ka Udhampuri õhubaas Kashmiris.

Kõigi nende paikade ümbruskonnas oli kosta plahvatusi, samuti kõlasid kärgatused Kashmiris asuvas Srinagari linnas.

Pakistani planeerimisminister Ahsan Iqbal Chaudhary rääkis kohalikule meediale, et kasutusel on erimeetmed, vältimaks tsiviilohvreid Indias ning et rünnaku all on paigad, mida kasutati Pakistani ründamiseks.

India kaitseministeeriumi avalduse kohaselt on riigi relvajõud kõrgendatud valmisolekus ning kõiki õhuohte jälgitakse ning need tõrjutakse droonitõrjesüsteemide abil.

Chaudhry sõnul tulistas India sõjaväelennukist üle Punjabi piiri kuus õhk-maa-tüüpi raketti, kuid Pakistani õhutõrje suutis enamiku neist peatada.

Kolmapäeval pidasid India ja Pakistani sõjavägi maha suure õhulahingu, mis kestis umbes tund aega.

Riikide vaheline viimase 20 aasta suurim relvakonflikt sai alguse sellest, kui Pakistanis baseeruvad islamiterroristid tapsid aprillis Kashmiris 26 India turisti.