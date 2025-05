Esmaspäeval tuleb päikseline ilm

Saabuval ööl kujundab Baltimaades ilma Barentsi merelt Läänemerele ulatuva kõrgrõhuala idaserv. Pilvi on vähe, sademeid karta pole, kuid paiguti tekib udu.

Selge taeva all on endiselt ka öökülma oht. Päeval lisandub Venemaal pöörleva madalrõhkkonna serva mööda niiskust. Eesti idaosas tekib pilverünki enam, kuid olulist sadu neist ei tule. Sooja on kuni 15 kraadi.

Teisipäeval taandub nõrgenev kõrgrõhuala lõuna suunas ning madalrõhkkonna serv nihkub meile lähemale. See lisab niiskust ja pilvi, mis küll sadu ei anna. Kui öösel langeb õhutemperatuur veel 0 lähedale, siis päeval tõuseb 15 kraadi ümbrusse.

Eelolev öö tuleb selge, kohati vahelduva pilvisusega ja sajuta. Paiguti tekib udu. Tuul puhub põhjakaarest 1-7, Ida-Eestis iiliti kuni 10 m/s. Õhutemperatuur on öösel -2..+3, rannikul kuni +6°C.

Esmaspäeva hommikul on taevas valdavalt selge, seega sademeid karta pole. Puhub põhjakaare tuul 2-7, Ida-Eestis iiliti kuni 10 m/s. Õhusooja on 3..7°C.

Päev tuleb selge, kohati vahelduva pilvisusega ja sajuta. Puhub põhjakaare tuul, pärastlõunal Soome lahe ääres läänekaare tuul kiirusega 3-9, iiliti kuni 12 m/s. Sooja on oodata 9..15, rannikul kuni 7°C.

Teisipäev tuleb muutliku taevaga ent peamiselt sajuta. Sooja on oodata keskmiselt 14 kraadi. Kolmapäev toob taas jahedama päeva ehk keskmine õhutemperatuur langeb 10 kraadi peale. Päeva esimeses pooles on pilvi enam ning mitmel pool sajab ka vihma. Neljapäeval on pilvisus muutlik ning kohati rabistab hoovihma. Kusjuures öösel võib sekka veel ka lörtsi tulla. Reedel taevas selgineb ning päev möödub olulise sajuta. Kui neljapäeval on sooja keskmiselt 14, siis reedel 16 kraadi.