Ühendkuningriik lubas teatada uutest sanktsioonidest Venemaale

Sanktsioonid oleksid vastuseks Venemaa keeldumisele nõustuda 30-päevase vaherahuga, mida Ühendkuningriik koos Prantsusmaa, Saksamaa ja Poolaga 10. mail Kiievis toimunud visiidi ajal nõudis, märkis otsusest teatanud väljaanne The Kyiv Independent.

Pärast seda, kui Ukraina president ja tema Kiievit külastanud Euroopa liitlaste liidrid nõudsid laupäeval Venemaalt vaherahuga nõustumist, pidas Venemaa režiimijuht Vladimir Putin pühapäeva esimestel tundidel kõne, mis tähistas Moskva kehtestatud kolmepäevase vaherahu lõppu ning milles Putin ei nõustunud 30-päevase vaherahuga, vaid kutsus Ukrainat hoopis alustama otsekõnelusi Istanbulis alates 15. maist. Ta väljendas ka pahameelt Euroopa riikide nõudmiste suhtes, mida ta nimetas ultimaatumiks.

"(Riigid) leppisid kokku, et kui Venemaa keeldub täielikust ja tingimusteta relvarahust, tuleks tema pangandus- ja energiasektorile rakendada rangemaid sanktsioone, mis on suunatud fossiilkütustele, naftale ja varilaevastikule," teatasid viis Euroopa juhti, sealhulgas Ukraina, ühisavalduses.

Kuigi Ühendkuningriigi välisministeeriumi esmaspäevases avalduses on vaid üldiselt öeldud, et sanktsioonid on suunatud "Venemaa ebaseaduslikku sissetungi toetavatele osalistele", öeldi samas, et Ühendkuningriigi välisminister David Lammy avalikustab sanktsioonid Londonis toimuval kohtumisel EL-i välisministritega.

Euroopa Weimar+ grupi välisministrite kohtumine toimub enne peaminister Keir Starmeri tippkohtumist EL-i juhtidega järgmisel nädalal.

Euroopa ettepanekut 30-päevase relvarahu kohta toetab Ameerika Ühendriigid, kes kutsus esmakordselt märtsis üles Venemaa ja Ukraina vahel sõlmima täielikku kuuajalist vaherahu. Kiiev nõustus tol ajal plaaniga, kuid Venemaa keeldus tingimusteta relvarahu aktsepteerimast ja nõudis, et Ukraina loobuks kõigepealt kogu välismaisest sõjalisest abist.

11. mail sotsiaalmeedias avaldatud postituses kutsus USA president Donald Trump Ukrainat ja Venemaad üles 15. mail Istanbulis rahu sõlmima – millega president Volodõmõr Zelenski hiljem nõustus ning teatas, et on valmis isiklikult Putiniga Türgis kohtuma.

"Tapmiste pikendamisel pole mõtet. Ja ma ootan Putinit neljapäeval Türgis," ütles Zelenski.

Euroopa Liidu riigid peaksid peagi kokku leppima 17. sanktsioonide paketis Venemaa vastu, mis väidetavalt lisab sanktsioonide nimekirja üle 100 Venemaa varilaevastikuga seotud laeva ja seab sihikule Ukrainas keemiarelvade kasutamisega seotud kahtlusalused.

Saksamaa kommenteeris Trumpi nõudmisi Vene-Ukraina kõneluste osas

Vaatamata USA presidendi Donald Trumpi avaldusele, usub Saksamaa, et rahuläbirääkimised Venemaaga peaksid toimuma alles pärast täielikku relvarahu, teatas pühapäeval Saksa eriasjade föderaalminister ja föderaalkantselei juht Thorsten Frei.

Frei sõnul peab Venemaa esmalt lõpetama rünnakud Ukraina vastu. Lisaks kutsus poliitik vajadusel üles kehtestama Venemaa vastu uusi sanktsioone:

"Esmalt vajame relvarahu ja selget pühendumist sellele. Nüüd näeme Kiievis uut Euroopa kindlameelsust. Ja see kindlameelsus peab leidma väljenduse ka tegevuses," sõnas Frei Saksa telekanali ARD eetris.

Küsimusele, mis juhtuks, kui Ameerika Ühendriikide president loobuks taas ühisest seisukohast Euroopa liidritega, vastas Frei: "Siis peame lihtsalt vestlust jätkama."

Varem toetasid Ühendkuningriik, Prantsusmaa, Saksamaa ja Poola Ukraina seisukohta relvarahu vajadusest enne läbirääkimiste algust. Nad hoiatasid ka, et kui Venemaa keeldub nõustumast 30-päevase relvarahuga, siis kehtestatakse täiendavad sanktsioonid.

"Venemaa pakkumine pidada Ukrainaga otsekõnelusi on hea märk, kuid pole kaugeltki piisav," ütles Saksa kantsler Friedrich Merz pühapäeval, kui kutsus Moskvat nõustuma Euroopa-toetatud 30-päevase relvarahuga.

"Me eeldame, et Moskva nõustub relvarahuga, mis võimaldab pidada tõelisi kõnelusi. Esmalt tuleb vaigistada relvad ja seejärel saavad alata arutelud," ütles Merz avalduses.