Trump lubas anda korralduse ravimihindade järsuks alandamiseks

Trump teatas sotsiaalmeediakeskkonnas Truth Social tehtud postituses, et allkirjastab esmaspäeva hommikul täitevkorralduse, et jätkata kas nn kõige soosituma riigi hinnakujunduspoliitikat või rahvusvahelise võrdlushinna poliitikat.

USA-s maksavad paljud retseptiravimid kõige rohkem maailmas, sageli peaaegu kolm korda rohkem kui teistes arenenud riikides. Trump on öelnud, et soovib selle erinevuse kaotada, kuid pole avalikult selgitanud, kuidas ta seda teeks ega esitanud selle kohta üksikasju ka oma pühapäevases postituses.

"Need tõusevad kogu maailmas, et võrdsustada ja esimest korda paljude aastate jooksul tuua AMEERIKASSE ÕIGLUS!" kirjutas ta. "Ma kehtestan KÕIGE SOOSITUMA RIIGI POLIITIKA, mille abil USA maksab sama hinda kui riik, mis maksab madalaimat hinda ükskõik kus maailmas," lisas Trump.

USA ravimitööstuse nelja lobisti sõnul, kes olevat saanud sellekohase info Valgest Majast, on tööstus oodanud korraldust, mis keskenduks Medicare'i tervisekindlustuse programmile, vahendas uudisteagentuur Reuters. Agntuur on juba varem teatanud, et sellist poliitikat kaalutakse.

Ravimitootjad loodavad, et presidendi täitevkorraldus kohaldatakse kogu ravimite sortimendile, mis on väljaspool praegu peetavate läbirääkimiste valdkonda, mis käib endise presidendi Joe Bideni algatatud inflatsiooni vähendamise seaduse (IRA) alusel. Biden käivitas IRA, et vähendada USA eelarvepuudujääki, kärpida retseptiravimite hindu ja suurendada investeerinuid roheenergeetikasse.

Selle seaduse tõttu on Medicare pidanud läbirääkimisi 10 ravimi hinna üle, mis peaks paika pandama järgmisel aastal. Selle aasta lõpus on kavas alustada lisaläbirääkimisi veel ka teiste ravimihindade üle.

"Hindade kehtestamine valitsuse poolt on mis tahes vormis halb Ameerika patsientidele," ütles USA suurimate ravimifirmade lobirühma, Ameerika farmaatsiauuringute ja tootjate, pressiesindaja Alex Schriver, oma avalduses, kui temalt küsiti Trumpi kavandatud täitevkorralduse kohta.

See pole esimene kord, kui president Trump on üritanud siduda ravimite hindu sellega, mida teised riigid maksavad. Trumpi esimesel ametiajal blokeeris kohus kavandatud rahvusvahelise võrdlushinna programmi.

Selle viis aastat tagasi tehtud ettepanekuga lootis tema administratsioon säästa maksumaksjatele seitsme aasta jooksul enam kui 85 miljardit dollarit, vähendades sellega USA tarbijate kulutusi ravimitele, mis ületavad aastas enam kui 400 miljardit dollari piiri.