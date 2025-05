SEB praegune peahoone läheb pärast panga väljakolimist kapitaalremonti

1999. aastal, kui Tallinnas Tornimäel asuv 24-korruseline hoone valmis, oli see Eesti esimene pilvelõhkuja. Algusest peale oli see kasutusel Eesti Ühispanga ehk praeguse SEB panga peahoonena, kuid aprillis selgus, et pank kavatseb sealt välja kolida.

Hoone omanikuks on East Capital Group, mille juhatuse liige ja investeeringute juht Martin Otsa ütles ERR-ile, et pärast SEB väljakolimist läbib hoone kapitaalse uuenduskuuri.

Selle käigus ehitatakse hoone energiatõhusaks ja nüüdisaegseks ning uuesti on see plaanis avada 2030. aastaks. Uutest üürnikest on aga praegu Otsa sõnul veel vara rääkida.

"Hoone jääb oma asukohas kindlasti multifunktsionaalseks – lisaks kontoriruumidele tulevad sinna ka restoranid ja igapäevateenuseid osutavad ettevõtted," lisas Otsa.

Kinnisvarafond East Capital Real Estate IV ostis SEB Tallinna peakontori hoone Partners Groupilt ja Northern Horizonilt 2020. aastal 45,75 miljoni euro eest. Väljaüüritavat pinda on seal ligikaudu 16 000 ruutmeetrit.

SEB kavatseb kolida Talsinki kvartalisse, mis rajatakse Admiraliteedi basseini äärde Golden Gate'i vastas asuvale alale, 2028. aastal.

SEB juhatuse esimees Allan Parik ütles aprillis, et uue peahoone asukohta on nad otsinud juba mõnd aega ning ehkki senine peahoone on olnud Tornimäe piirkonna maamärk, liigub äritegevus ja elu järjest enam mere poole.

Tornimäe 2 hoone arhitekt on Raivo Puusepp.