Politsei pidas kinni Pronkssõduri kuju kallal vandaalitsenud noored

"Tegu on alaealiste noortega," sõnas Ida-Harju politseijaoskonna juht Inna Toater Delfi vahendusel.

Kuju mõlemale küljele pihustati grafitina kiri "Küüditaja".

Sõjamuuseumi direktori Hellar Lille sõnul palkas muuseum Pronkssõduri valvamiseks mitmeks päevaks turvafirma.

Vandalism toimus aga pärast seda, kui turvafirma oli töö juba lõpetanud.

"Vaatamata sellele, et monument on vastuoluline ja tekitab inimestes vastakaid tundeid, tuleb kuju sodimist taunida," rõhutas Lill.

Põhja prefektuuri operatiivbüroo juhi Vaiko Vaheri sõnul on see üks mitmest juhtumist, mille käigus Pronkssõdurit on kahjustatud. Ta lisas, et politsei alustas juhtunu osas väärteomenetlust.