Teisipäev tuleb mõnusalt soe ja kevadine

Homme liigub kõrgrõhkkonna kese Läänemere lõunaosast Poola kohale ja hoiab ilma Läänemere lõunakaldal ja Baltimaades homse õhtuni olulise sajuta. Samal ajal liigub Skandinaaviast Läänemere suunas niiskema õhu ja sajuhoogudega madalrõhulohk. Tuul on vaikne ja öö taas jahedam, päeval kerkib õhusoe 17 kraadini.

Kolmapäeval liigub madalrõhkkond Soome kohale ja ühineb idapoolse madalrõhulaga. Selle lohk liigub merelt üle Baltimaade, muudab ilma pilvisemaks ja toob laialdasemalt hoovihma. Tuul tugevneb, öine õhutemperatuur on plusspoolel, päeval tõuseb aga vaid mõne kraadi võrra üle 10 kraadi.

Öö tuleb selge, pärast keskööd muutliku pilvisusega ning sadu oodata pole. Paiguti võib tekkida udu. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-6 m/s ning õhutemperatuur on -1 kuni 4, rannikul kuni 6 kraadi.

Hommik on Lääne-Eestis pilves selgimistega, ida pool veel selge või vähese pilvisusega ja sajuta. Tuul on sisemaal nõrk ja muutlik, rannikul puhub valdavalt põhjakaarest 2-7 m/s. Sooja on kuni 9 kraadi.

Päev on muutliku pilvisusega ning õhtul võib kohati hoovihma sadada. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul ning sooja on 12 kuni 17, rannikul 7 kuni 10 kraadi.

Kolmapäev toob mitmele poole vihma, kuivem on Hiiu- ja Saaremaal. Öösel on sooja 3 kuni 8, päeval 7 kuni 12 kraadi.

Neljapäeva öösel võib õhutemperatuur taas 0 lähedale langeda, samas päeval tõuseb kuni 13 kraadini ja kuna öö on jahedam, võib lisaks kohatistele hoovihmadele tulla ka lörtsi, päeval sajab taas mitmel pool hoovihma. Sajusemad päevad tulevad ka reede ja laupäev, öö keskmine püsib 5, päevane 12-13 kraadi juures.