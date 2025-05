Narva-Jõesuus nähti ringi jooksmas karupoega

Kohaliku heakorrainspektori Jüri Kiige sõnul sai ta mitmeid teateid karust, kes võib olla umbes kaheaastane. Kiige sõnul võis mõmmik kuurortlinnakesse ekslema sattuda mitmel põhjusel.

"Võib-olla praegu käivad õppused Siil, võib-olla on inimesi palju metsas, võib-olla mingid treeninglaskmised, võib-olla emakaru jättis ta maha või mingisugune teine põhjus oli. Äkki oli poeg ära eksinud? Mina arvan ausalt, et ta oli ära eksinud ja võib-olla leidis ka ema üles pärast," ütles Kiik.

Mehe sõnul on metsloomi nende piirkonnas hakatud viimasel ajal aina rohkem nägema.

"Narvas on neid juhuseid olnud ja nüüd on siin. On ka hunte nähtud siin. Kas on metsi palju maha võetud või on inimesi palju liikumas ja üks põhjus on see, et talv oli ka selline soe. Karud tahavad ka magada ja kuidagi režiim on ära muutunud," sõnas kohaliku heakorrainspektor.