Oluline Ukrainas käivas sõjas teisipäeval, 13. mail kell 21.50:

- Meedia: Venemaad võivad Istanbuli kõnelustel esindada Lavrov ja Ušakov

- Venemaa ei nõustunud esmaspäeval relvarahu kehtestama;

- Podoljaki kinnitusel kohtuks Zelenski Istanbulis ainult Putiniga;

- Zelenski sõnul jätkas Venemaa esmaspäeval rünnakuid;

- Ukraina väitel hävitas ta kõik 10 öösel teele saadetud Vene drooni;

- Tajani sõnul sõltub rahu Ukrainas Venemaast ja Kremli valitsejast;

- Jermak: Ukraina koordineerib relvarahu protsessi Euroopa partneritega;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1070 sõdurit.

Venemaad võivad neljapäeval Türgis Istanbulis peetavatel läbirääkimistel Ukrainaga esindada välisminister Sergei Lavrov ja Vene režiimi juhi Vladimir Putini abi välispoliitika küsimustes Juri Ušakov, kirjutas teisipäeval ajaleht Washington Post viitega Kremli kõrgele allikale.

"Kreml ei ole veel teatanud, kes Venemaa delegatsiooni juhib. Putini pressiesindaja ütles teisipäeval briifingul teravalt, et nimed avalikustatakse, "kui president seda vajalikuks peab", vihjates, et Moskva ootab, et näha, kas (USA president Donald) Trump tõepoolest oma ajakava muudab," kirjutas leht.

USA-d peaksid kohtumisel esindama välisminister Marco Rubio ning erisaadikud Steve Witkoff ja Keith Kellogg.

Kremli kõneisik Dmitri Peskov ütles teisipäeva õhtul, et "meie delegatsioon on seal ja me ootame Ukraina poolt".

Trumpi esindajad Witkoff ja Kellogg lähevad Istanbuli

Neljapäeval peaksid Istanbulis toimuma Ukraina rahukõnelused. Valge Maja allikate kinnitusel on olukord praegu väga segane ja neil pole läbirääkimiste toimumise kohta täpset informatsiooni.

Donald Trump ütles esmaspäeval, et kaalub Türki kohale lendamist, kui sellest oleks kõnelustel kasu. Ukraina president Volodõmõr Zelenski tervitas Trumpi mõtet.

USA poolelt plaanivad Türgis igaks juhuks kindlasti kohal olla USA eriesindajad Keith Kellogg ja Steve Witkoff.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov rääkis, et Venemaa pool jätkab ettevalmistusi kõnelusteks, mis peaksid toimuma neljapäeval. Rohkem kommentaare ta ei andnud.

Venemaa asevälisminister Sergei Rjabkov rääkis teisipäeval taas sõja "algpõhjustest". Aseminister selgitas, et pidas silmas Kiievi režiimi "denatsifitseerimisega" seotud küsimusi.

Trump teatas teisipäeval, et ka välisminister Marco Rubio jõuab neljapäeval Istanbuli.

Venemaa ei andnud sõnaselget vastust Ukraina ja lääneriikide üleskutsele kehtestada esmaspäeval relvarahu ning alles pärast seda asuda läbirääkimisi pidama, kuid Moskva esindajate sõnadest võis kaudselt välja lugeda ettepanekust keeldumist.

Vene presidendiadministratsiooni pressiesindaja Dmitri Peskov ütles esmaspäeval, et Moskva soovib neljapäeval alustada otseseid läbirääkimisi Ukrainaga ilma igasuguste eeltingimusteta. Vene režiimijuht Vladimir Putin oli teinud pühapäeval ettepaneku pidada selliseid kõnelusi Istanbulis.

Peskov lisas veel, et Venemaaga ei tohi rääkida ultimaatumite keeles, viidates lääneriikide lubatud sanktsioonidele, mis kehtestataks, kui Moskva ei nõustu relvarahuga.

Negatiivse tooniga kommentaari andis esmaspäeval ka Vene välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova, kes väitis, et Saksamaa ja Prantsusmaa nõuavad vaherahu selleks, et tugevdada Ukrainat selle tulevases vastasseisus Venemaaga. Täpsemalt ta teemat ei kommenteerinud.

Venemaa ja Ukraina läbirääkimised neljapäeval Türgis Istanbulis ei saa olla Putini ja Zelenski vahel, sõnas esmaspäeval ka Venemaa Föderatsiooninõukogu aseesimees Konstantin Kossatšov.

Kossatšovi sõnul tuleks kohtumine korraldada tehniliste ekspertide vahel.

Laupäeval Kiievis käinud nelja Euroopa suurriigi juhid kutsusid Venemaad üles kehtestama alates esmaspäevast tingimusteta 30-päevast vaherahu ning ähvardasid vastasel juhul uute sanktsioonide kehtestamisega. Putin lükkas üleskutse sisuliselt tagasi, pakkudes pühapäeva varahommikul tehtud avalduses välja hoopis otsesed Venemaa-Ukraina läbirääkimised Istanbulis, mis tema sõnul võiksid potentsiaalselt viia vaherahuni. Sellele vastas Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatega, et on valmis ise silmast silma neljapäeval Putiniga Istanbulis kohtuma.

Oma panuse veelgi suurema sõnumisegaduse tekitamisse andis ka USA president Donald Trump, kes ütles esmaspäeval Lähis-Ida turneed alustades, et on valmis ka ise Istanbuli sõitma, et osaleda seal Ukraina-Vene otsekohtumisel.

Merz: Kreml seisab edusammude puudumisel silmitsi uute sanktsioonidega

Saksamaa liidukantsler Friedrich Merz hoiatas teisipäeval Venemaad, et see seisab silmitsi uute Euroopa sanktsioonidega, kui Moskva ei tee sel nädalal tegelikke edusamme Ukraina sõjas rahu suunas liikumiseks.

"Me nõustume, et kui sel nädalal ei ole tegelikku edu, siis me hakkame tegema ühiselt koostööd Euroopa tasemel sanktsioonide oluliseks pealekeeramiseks," ütles Merz pressikonverentsil koos Kreeka peaministri Kyriákos Mitsotákisega.

Merz kutsus Vene režiimi juhti Vladimir Putinit arutama Ukraina relvarahu ja rahu president Volodõmõr Zelenskiga neljapäeval Istanbulis.

Ühtlasi tervitas ta tõika, et Zelenski on valmis isiklikult reisima Türgisse Putiniga läbirääkimisi pidama.

"Kuid nüüd on tegelikult Putini kord võtta vastu see läbirääkimiste pakkumine ja soostuma relvarahuga. Pall on täiel määral Venemaa väljakupoolel," lisas Merz.

Kantsler märkis, et kui Vene valitsus ei soostu selle pakkumisega, siis asuvad Euroopa liitlased vaatama energia- ja finantssektori poole uute sanktsioonide kehtestamiseks.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ei kohtu Istanbulis kellegagi peale Vladimir Putini, ütles Ukraina presidendikantselei nõunik Mõhhailo Podoljak.

"Ei, muidugi mitte. Noh, see pole formaat," ütles Podoljak vastuseks küsimusele, kas Zelenski võiks kohtuda mõne teise Venemaa esindajaga, kui Putin neljapäevaks kavandatud kohtumisele ei tule.

Podoljak ütles, et võimalik kahepoolne kohtumine Istanbulis madalamal tasemel pole mõttekas, kuna tema sõnul on ebatõenäoline, et isegi ministri staatusega inimesed saaksid arutada põhimõttelisi küsimusi või omaksid volitusi teatud otsuste langetamiseks.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles esmaspäeva õhtul, et Venemaa jätkas rünnakuid ega ole vastanud ettepanekule tulla sel nädalal Türgisse otsekõneluste.

"Venemaa suurtükituli ja rünnakud jätkuvad," ütles Zelenski oma õhtuses videopöördumises. "Moskva on terve päeva otsekohtumise ettepaneku osas vait olnud. Väga kummaline vaikus."

Zelenski sõnul ootab maailm Venemaa vastust relvarahu ettepanekutele: "Venemaa peab sõja, mille ta Ukraina vastu algatas, igal juhul lõpetama. Parem varem kui hiljem."

"Ma just rääkisin Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoğaniga. See oli sisukas vestlus. Olen presidendile toetuse eest tänulik. Kinnitasin talle oma valmisolekut otsesteks ja sisulisteks läbirääkimisteks Putiniga. Ukraina on alati toetanud diplomaatiat. Olen valmis Türki tulema," jätkas Zelenski.

"Koos oma partneritega töötame julgeoleku tagamise nimel, valmistame ette kindlat alust rahule ja astume ühiseid samme, et diplomaatia tõeliselt toimiks," lisas Ukraina riigipea.

Zelenski ütles ka, et USA president Donald Trump toetab kavandatud kohtumist ja lisas, et sooviks näha Trumpi Türgis.

Ukraina õhutõrjeüksused hävitasid kõik 10 drooni, mille Venemaa öösel Ukraina suunas teele saatis, teatas Ukraina õhuvägi teisipäeval.

Reutersi arvutuste kohaselt on see vähemalt mitme nädala jooksul väikseim droonide arv, millega Venemaa on öösel püüdnud Ukrainat rünnata.

Täna on kogu vastutus sõja lõpetamise eest Ukrainas Venemaa ja Kremli valitseja Vladimir Putini kätes, ütles Itaalia välisminister Antonio Tajani esmaspäeval.

Londonis Euroopa liidrite kohtumisel osalenud Itaalia välisminister nimetas rünnakute jätkamist Ukraina vastu pettumust valmistavateks signaalideks ja märkis, et 30-päevane relvarahu on otsustav tingimus tõsisteks läbirääkimisteks.

"Ma loodan, et Moskva tunnistab Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski valmisolekut otsesteks läbirääkimisteks ja meie kõigi pühendumust rahu saavutamiseks. Kuid kogu vastutus on täna Putini kätes. Rahu sõltub ainult Venemaa tahtest," rääkis Tajani.

Euroopa ministrid kutsusid Moskvat üles viivitamatult astuma edasisi samme Ukraina rahukõnelustel ja soostuma tingimusteta 30-päevase vaherahuga.

"Seni ei ole Venemaa näidanud üles mingit tõsist kavatsust edasi liikuda. Nad peavad seda viivitamatult tegema," ütlesid kuue riigi ministrid ja Euroopa Liidu välispoliitikajuht pärast kohtumist tehtud ühisavalduses.

Kreml väitis esmaspäeval, et on keskendunud tõsistele võimalustele püsiva rahu saavutamiseks Ukrainas, kuid ei kommenteerinud Zelenski kutset isiklikuks kohtumiseks Putiniga.

"Oleme keskendunud sellele, et otsida tõsiselt võimalusi pikaajalise rahu saavutamiseks," ütles Putini pressiesindaja Dmitri Peskov ajakirjanikele.

Ukraina presidendi kantseleiülem Andri Jermak pidas esmaspäeval kõnelusi Euroopa Liidu institutsioonide, Põhjamaade ja Balti riikide, Ühendkuningriigi, Prantsusmaa ja Saksamaa esindajatega relvarahu protsessi teemal, teatas presidendikantselei.

Ukraina pool teavitas oma partnereid president Volodõmõr Zelenski valmisolekust kohtuda Vladimir Putiniga Türgis, öeldi samas.

"Ukraina teeb kõik võimaliku, et saavutada relvarahu ja alustada läbirääkimisi õiglase ja kestva rahu kehtestamiseks. Meie positsioon on konstruktiivne," rõhutas Jermak.

Jermak teavitas Euroopa Liidu institutsioone, Põhjamaid ja Balti riike hiljutisest Kiievi tippkohtumisest, millest võtsid osa Ukraina, Ühendkuningriigi, Prantsusmaa, Saksamaa ja Poola juht ning samuti üksikasjadest relvarahu kohta, mis pidanuks algama juba esmaspäeval, 12. mail.

Jermak avaldas erilist tänu Prantsusmaa presidendi diplomaatilisele nõunikule, Ühendkuningriigi peaministri nõunikule ja Saksamaa kantsleri ametkonna esindajale nende juhtide produktiivsete visiitide eest Ukrainasse ja liitlaste koalitsiooni eduka kohtumise eest.

Ukraina koordineeris ühtlasi Euroopa partneritega edasisi samme.

Ukraina relvajõudude teisipäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 968 130 (võrdlus eelmise päevaga +1070);

- tankid 10 802 (+2);

- jalaväe lahingumasinad 22 487 (+14);

- suurtükisüsteemid 27 780 (+62);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1381 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1162 (+0);

- lennukid 372 (+0);

- kopterid 335 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 35 778 (+100);

- tiibraketid 3197 (+0);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 48 256 (+138);

- eritehnika 3884 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.