Elroni juht: mõnel suunal kasvab reisijate arv hinnatõusust hoolimata

Rohkem kui hinnast sõltub see, kas inimesed eelistavad rongi muudele liiklusvahenditele, pakutava teenuse kvaliteedist, tõdes Elroni juhatuse esimees Lauri Betlem, tuues näiteks Tallinna läänesuunalised liinid. Seevastu Valga suunal on Elron piletihinda hoopis langetanud.

Rongiga sõitmise eeliste vähenemine võrreldes muude sõiduvahenditega kerkis esile nädalavahetusel sotsiaalmeedias puhkenud debatis, kui ettevõtja, tihti perega Tallinna-Tartu vahet rongiga sõitev Tõnu Runnel kirjutas, et rongipiletite hinna poolest on Eesti jõudnud Euroopa viie rikkama riigi hulka. Nimelt tuleb neljakesi Tartust-Tallinna ja tagasi rongiga sõites arvestada 130 euroga. Võrdluseks tõi ettevõtja välja, et autoga kuluks samale sõidule 30 eurot.

Betlem tõdes teemat "Terevisioonis" kommenteerides, et rongipileti hind on tõusnud viimase viie asata jooksul kolmel korral keskmiselt kümme protsenti. Hinnatõusu põhjenduseks tõi ta väga kiiresti kasvavad sisendhinnad ja mullusügisesed eelarvekärped. Ettevõtte tulupoolest rääkides tõi Betlem välja, et piletitulu katab kolmandiku kõigist kuludest, ülejäänud raha tuleb riigilt.

"Hinnastamisel lähtume pigem nõudlusest. Seal, kus on võimalik olnud hindu tõsta rohkem, seal oleme teinud seda rohkem. Seal, kus nõudlust nii palju pole ja inimeste maksevõime on juba väga piiri peal, seal me hinnatõusu ei teinud või isegi tegime langetuse. Kõige ekstreemsem näide on võib-olla Tallinna-Valga liin, kus me tõime piletihinda oluliselt allapoole," ütles Betlem hinnapoliitikast rääkides.

Ta nentis, et rohkem kui hinnast sõltub reisijate eelistus pakutavast kvaliteedist. Näiteks Tallinna läänesuunaliste rongide ehk Keila, Paldiski, Riisipere suunal kasvab reisijate hulk jõudsalt hoolimata piletihinnatõusust. Teenuse headust iseloomustab seal Betlemi sõnul näiteks see, et Keilast saab rongiga Tallinna iga 20 minuti tagant, tipptunnil lausa iga kümne minuti tagant.

Tallinna-Tartu ja Tallinna-Narva suunal on aga viimastel aastatel käinud intensiivsed taristutööd, mis on teenuse kvaliteeti negatiivselt mõjutanud ning see avaldab mõju ka reisijate arvule, tõdes Betlem. Seega, kui tervikuna reisijate arv Elronil kasvab, siis Tartu suunal on see langenud, kuna reisi aeg on pikem ning auto ja bussiga võrreldes rongil konkurentsieelist seal pole.

Elron ootab, et kui Tallinna-Tartu lõigu taristutööd valmis saavad, saab ka seal väljumisi lisada. Rongid selleks on olemas.

Betlem ütles ka, et praegu Elronil järgmist hinnatõusuplaani pole, aga pole teada, mis olukorra sügisene eelarveprotsess toob.