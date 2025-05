Kolmapäeval testib kaitsevägi ohuteavituse sireene

Ohuteavituse käivitamisel saavad inimesed sõnumi, kas mobiilirakendustes "Ole valmis!" ja "Eesti äpp" või SMS-ina. Samuti kõlab teade rahvusringhäälingu kanalites. Lisaks sõnumitele hakkavad tööle sireenid üle Eesti. Seekord on tegu õppusega ja midagi tegema ei pea.

"Meie soovitus on elada oma tavaelu edasi. Midagi igapäevases rutiinis muutma ei pea. Küll aga on üleskutse, kui on lapsed ja sugulased ja tuttavad, kes ei pruugi parimas infoväljas olla, siis anda neile ka teada, et kui nad on piirkonnas, kus on kuulda sireene, siis ohtu ei ole," sõnas päästeameti kommunikatsiooniosakonna juhataja Argo Kerb.

Kerbi sõnul testitakse teistes riikides ohuteavitust isegi mitu korda aastas. Eestis tehakse seda esimest korda.

"Sireenivõrgustiku esimene etapp sai meil tegelikult valmis ütleme kusagil kuu või pooleteise eest. Seetõttu meil ei olegi olnud võimalust varem proovida. See on sireenivõrgustiku esimese etapi esimene katsetus," ütles Kerb.

Need, kes märkavad homme lennukeid, koptereid või droone saavad aga aidata õhuväel katsetada "Ole valmis!" äppi. Eeskuju on saadud Ukrainast, kus äpi kaudu saadetud pildid ohtudest õhus on aidanud säästa inimelusid.

"Selle äpiga tavainimene saab teha erinevatest õhusõidukitest pilti ja pildid tulevad automaatselt meie juhtimissüsteemi ja me näeme treeningu mõttes mis potensiaalse ohuga tegemist on. Meie harjutame ja sireeme saab tulevikus sisse lülitada vastavalt piikonnale, kus kõige ohtlikum võiks olla," lausus õhuväe staabiülem Fredi Karu.

Homme saadetakse kõigile mobiiltelefonidele kaks SMS testsõnumit: ennelõunal tuleb eelteade ning pärastlõunal kella 15.00 paiku teade sireenide käivitamisest.