Eesti riigimaanteede hoiu rahastamine on viimasel neljal aastal pidevalt vähenenud.

Selle tulemusel on halvas või väga halvas seisukorras ligi kaks tuhat kilomeetrit tugi- ja kõrvalmaanteid. Need on teed, mille jaoks saab kasutada ainult riigieelarve raha. Äsja taristuministri allkirja saanud teehoiukava kohalike teede olukorda ei paranda.

Olev Kenk