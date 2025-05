Kolmapäeva hommik tuleb sajune, õhtul tugevneb tuul

Kolmapäeva hommikul muutub Eestis sadu tihedamaks. Ka tuul tugevneb ja seda rohkem meie läänerannikul. Päeva jooksul jääb loode poolt sadu ja pilvi vähemaks, tuul võtab loode- ja põhjasuuna ning läheb kõikjal tugevamaks. Kuna põhjast lisandub jahedust, siin on päevamaksimumid teisipäevast palju tagasihoidlikumad.

Ööl vastu kolmapäeva Eestis pilvisus tiheneb. Kohati sajab vihma. Puhub muutliku suunaga tuul 1 kuni 7, hommiku poole pöördub tuul läände ja loodesse ning tugevneb. Sooja on 2 kuni 8 kraadi.

Hommikul sajab mitmel pool vihma. Puhub lääne- ja loodetuul 4 kuni 10, saartel puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Sooja on 5 kuni 9 kraadi.

Ennelõuna on pilves selgimistega. Mitmel pool sajab vihma. Pärastlõunal loode poolt alates pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Ennelõunal puhub valdavalt loode- ja läänetuul, pärastlõunal loode- ja põhjatuul 4 kuni 10, puhanguti kuni 14, saartel ja läänerannikul 8 kuni 14, puhanguti kuni 19 meetrit sekundis, õhtul tuul sisemaal nõrgeneb. Sooja on 7 kuni 12 kraadi.

Neljapäev ja reede tulevad mitmel pool sajuhoogudega. Ööl vastu neljapäeva on sadu harv, kuid vihma sekka võib lörtsi tulla. Öine õhutemperatuur jääb 0 ja +7 kraadi vahele, päevasel ajal on sooja 7 kuni 13 kraadi. Laupäeval jääb sajuhooge harvemaks, pühapäeval tuleb jälle juurde. Öine õhutemperatuur on +1 ja +7, päevane 7 ja 13 kraadi vahel.