Briti politsei vahistas Starmeri vastu sihitud süütamistes kahtlustatava

Briti politsei teatas, et pidas teisipäeval kinni mehe, keda kahtlustatakse kolme objekti süütamises, mis kõik on seotud peaminister Keir Starmeriga. Meedia väitel ei välistata mõne välisriigi osalust süütamistes.

Briti väljaande The Telegraph teatel küsitlesid Scotland Yardi üksuse SO15 terrorismivastasele võitlusele spetsialiseerunud detektiivid teisipäeva õhtul 21-aastast meest, kes vahistati kahtlustatavana kahe Keir Starmeriga seotud kinnisvara ja ühe auto süütamises.

Telegraphi hinnangul näitab juhtumi tõsidust see, et politsei avaldas haruldase sammuna terrorismivastase üksuse juhi avalduse, milles too kutsus kõiki parlamendiliikmeid, kes võivad olla oma julgeoleku pärast mures, politseiga ühendust võtma.

Kahtlusalune, kelle kodakondsust ei ole avalikustatud, peeti teisipäeva varahommikul politseioperatsiooni käigus kinni Kagu-Londonis Sydenhamis. Vahistamispaik asub paarikümne kilomeetri kaugusel kolmest arvatavast süütamisrünnakust Põhja-Londonis, mis näivad olevat suunatud Starmeri vastu.

Teisipäeval sai avalikuks, et esimene arvatav rünnak oli suunatud peaministrile varem kuulunud auto vastu ja teine korteri vastu, mis kuulus talle 1990. aastatel. Starmeri perekonna endist kodu, kus nüüd elab tema vennanaine, püüti süüdata esmaspäeva varahommikul.

Politseiallikad ütlesid, et hoiavad rünnakute motiivide osas avatud meelt, kuid ei ole välistanud, et need võivad olla seotud vaenuliku riigi või ka terrorismiga, mis võib olla vasak- väi paremäärmusliku või ka islamistliku taustaga. Detektiivid uurivad ka seda, kas vastutav isik võib tegutseda üksi ja pidada peaministri vastu isiklikku vimma.

Allikad Downing Streetil (peaministri kantseleis - ERR) ei ole samuti välistanud vaenuliku riigi kaasamist, kuid keeldusid uurimise ajal üksikasju kommenteerimast, märkis The Telegraph.

Asjaolu, et sihtmärgiks olid nii Starmerile kunagi kuulunud auto kui ka korter, kus ta aastaid tagasi elas, tekitas kahtlusi, et tegemist pidi olema märkimisväärse planeerimisega. Rünnakupaiga ja vahistamise vaheline kaugus viitab samuti teatavale ettevalmistusele. Üks allikas ütles, et märgid viitavad sellele, et võimalik vandenõu on üsna keeruka korraldusega.

"Me töötame tempokalt ja jätkame erinevate uurimisliinide uurimist, et teha kindlaks tulekahjude põhjus ja nende võimalik motiiv," ütles politseiametnik Dominic Murphy, kes hiljuti kommenteeris võimalikku Iraani terroriakti Iisraeli saatkonna vastu ja Vene spioonijõugu süüdimõistmist. "Peamine uurimisliin on see, kas tulekahjud on omavahel seotud, kuna nii kahel kinnisvaraobjektil kui ka sõidukil on varasemad seosed sama kõrgetasemelise avaliku elu tegelasega," lisas ta.

"Me mõistame, et see uurimine võib tekitada muret teistele avaliku elu tegelastele, eriti parlamendiliikmetele. Parlamendiliikmete kaitse on midagi, mida me kogu politseitöös äärmiselt tõsiselt võtame, ja ma julgustaksin iga parlamendiliiget, kes on mures oma turvalisuse pärast, võtma ühendust oma kohaliku Operation Bridger'i ametnikuga, kes saab pakkuda täiendavat nõu ja tuge," ütles Murphy.

Eelmisel aastal hoiatas Ühendkuningriigi terrorismivastase võitluse juht, abikomissar Matt Jukes, et vaenulike riikide, näiteks Venemaa ja Iraaniga seotud uurimiste arv on viimastel aastatel neljakordistunud.

Rünnak Starmeriga seotud objektidele toimus päeval, mil kuuest Ühendkuningriigis elavast bulgaarlasest koosnev rühm sai pika vanglakaristuse Moskva nimel läbi viidud spioneerimisoperatsioonis osalemise eest.