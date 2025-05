Bayrou peab parlamendis aru andma laste väärkohtlemise uurimise asjus

Opositsioon süüdistab Bayroud, et ta teadis 1990. aastate keskel haridusministrina aastakümneid kestnud ulatuslikust füüsilisest ja seksuaalsest väärkohtlemisest Edela-Prantsusmaal Notre-Dame de Bétharrami koolis.

Praegu 73-aastane poliitik, kes oli haridusminister aastatel 1993-97, on seni kinnitanud, et ei ole midagi valesti teinud ja nimetanud kogu protsessi tema vastu käivitatud hävitamiskampaaniaks.

Bayrou ütles eelmisel laupäeval, et esinemine parlamendikomisjoni ees annab talle võimaluse tõestada, et kõik see oli vale.

Tsentrist Bayrou on president Emmanuel Macroni ametiaja kuues peaminister ning ta astus ametisse detsembris, pärast kuid väldanud poliitilist kriisi.

Seni on ta suutnud parlamendi umbusaldushääletused üle elada, kuid Bétharrami juhtum on tema usaldusväärsust kahjustanud ja tema toetus on viimasel nädalatel pidevalt langenud.

Reedel avaldatud arvamusküsitluse põhjal kiidab peaministri tegevuse heaks vaid 27 protsenti prantslastest.

Poliitikaanalüütikud ütlevad, et sõltuvalt esinemisest parlamendikomisjoni ees võib surve Bayroule veelgi tugevneda.

Kaks komisjoni raportööri Paul Vannier ja Violette Spillebout küsivad Bayroult, mida ta väidetava laste väärkohtlemise, seksuaalse kuritarvitamise ja vägistamise kohta teab.

Kool asub Pau lähedal, kus Bayrou oli 2014. aastast alates linnapea. Mitu tema last käis Bétharrami koolis ja tema naine oli seal õpetaja.

Bayrou senised avaldused on olnud vastuolus mitme teise inimese, sealhulgas tema enda tütre jutuga.

Bayrou vanim tütar süüdistas aprillis kooli juhtivaid vaimulikke süstemaatilises väärkohlemises ajal, mil tema isa oli kohalik ametnik. Tütre jutu järgi peksis üks preester teda suvelaagris, kui ta oli 14 aastat vana.

Praegu 53-aastane Hélène Perlant on siiski öelnud, et tema isa ei teadnud sellest vahejuhtumist.

Bayrou meeskond ei usu, et peaminister skandaali tõttu koha kaotab.

"Aga kui ta parlamendi ees valetab, on ta (poliitiliselt) surnud," ütles üks kõrgel kohal Macroni poolehoidja.