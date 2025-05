Siseminister pani pausile politsei numbrituvastuskaamerate võrgustiku, mis pildistab ja säilitab kõigi liiklejate andmeid. Kuidas on võimalik, et selline süsteem on toiminud aastaid ilma selge õigusliku aluse ja igasuguse avaliku aruteluta? Kas riik suhtub põhiõiguste kaitsmisesse hooletult?

"Esimene stuudio" algab ETV-s kolmapäeval kell 21.40.