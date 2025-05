Tallinna kesklinna tuiksoon Odra tänav avatakse liiklusele kuu varem

Tallinna kesklinna olulisi tänavaid ühendava Odra tänava ehitustööd on lõppemas ja esmaspäeval avatakse tänav uuesti liiklusele.

Odra tänava ajutine sulgemine 5. märtsist 15. juunini oli tingitud ristmiku ümberehitusest ja maa-aluste trasside rajamisest. Tööd said valmis kiiremini, liiklusele on see plaanitust avatud ligi kuu aega varem ehk alates 19. maist. Tänava avamisega lõppevad ka bussiliinide 54 ja 67 ümbersõidud.

Tallinn ehitas ümber Odra tänava ristmiku, see on osa Lastekodu tänava ümberehitusest. Tallinna Vesi AS rajas Odra tänavale uued vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitrassid ning Utilitas OÜ paigaldas kaugkütte- ja kaugjahutustorustikud.

Lastekodu tänaval veel jätkuvad suuremahulised ümberehitustööd. Kortermajade vahelise tänava liikluse rahustamiseks ehitab linn tõstetud ristmikud ning rajab uued kõnni- ja rattateed. Müra vähendamiseks ja ohutuse tagamiseks langetab linn piirkiirust, mis edaspidi on Lastekodu tänaval 30 km/h.

Lisaks rajab linn Lastekodu tänavale uue valgustuse, paigaldab pinke ja prügikaste ning istutab hulgaliselt uusi puid ja põõsaid.

Kui kõik läheb plaanipäraselt, saavad Lastekodu tänava ümberehitustööd tehtud hiljemalt detsembriks 2025.

Ehitustööde lepinguline maksumus on ligi 14 miljonit eurot, millest enamiku finantseerib Tallinna linn, 5,3 miljonit kaasfinantseerib Utilitas ja 3,6 miljonit Tallinna Vesi. Kuludele lisandub käibemaks.