Äripäev: Linnamäe registreerib oma ärid Liechtensteinis

Margus Linnamäe MM Grupi äride aastane käive on umbes 1 miljard eurot ning kontsernis töötab üle 6000 inimese. Kontserni portfelli kuuluvad meedia, ravimid, erameditsiin, restoranid, kinod, põllumajandus, kinnisvara, kaitsetööstus ja palju muudki.

Maksuõiguse ekspert, advokaadibüroo Cobalt vandeadvokaat Tõnu Kolts ütles AK-le, et oma äride Liechtensteinis registreerimisel võib olla erinevaid põhjusi.

"Esmalt on oluline rõhutada, et seda ei tehta eelkõige maksude pärast - et maksukoormust vähendada või maksudest kõrvale hoiduda. Peamised põhjused, miks seda tehakse, seisnevad kusagil mujal - eelkõige varade planeerimises, varade kaitses ja ka varade n-ö üleandmises järgmistele põlvkondadele," sõnas Kolts.

Küsimusele, kuidas see lihtsustab varade üleandmist, vastas Kolts, et need menetlused ei ole tingimata avalikud ja avalikkus ei saa sellest teada.

"Ja on ka lihtsam. Võib üldse mitte toimuda pärimismenetlust, vaid ongi n-ö kasusaajad, kes saavad fondist väljamakseid. See lihtsustab varade üleandmist ja võimalikke konflikte pärijate vahel," ütles Kolts.