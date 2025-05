Trumpi võitlus ravimihindadega võib anda hoobi Iirimaa majandusele

Trump kohtus hiljuti ovaalkabinetis Iirimaa peaministri Micheál Martiniga. Kohtumine näis sõbralik, kuid sisaldas ka varjatud ähvardust. Trump kurtis, et Martini riik kohtleb Ameerikat ebaõiglaselt ning kritiseeris Iirimaa ravimisektorit.

Trump seletas, et tema riik ei taha Iirimaale haiget teha. "Aga me tahame õiglust," rääkis Trump.

Ajaleht The Telegraph kirjutab, et kaheksa nädalat hiljem hakkab selgemaks saama, milline see "õiglus" võib välja näha.

Ravimitööstus annab Iirimaal tööd ligi 50 000 inimesele. Riik ekspordib ravimeid kümnete miljardite eurode ulatuses, ligi 40 protsenti sellest ekspordist läheb teisele poole Atlandi ookeani. Trump tahab aga tuua ravimifirmade tootmise tagasi USA-sse

Trump ähvardab nüüd kehtestada tariifid ravimisektorile ja Iirimaal valmistutakse juba halvimaks. Rahandusminister Paschal Donohoe hoiatas, et kui USA ja EL ei sõlmi kaubanduslepingut, võib riik tuleval aastal kaotada kuni 25 000 töökohta. Varem kärpis Iirimaa valitsus oma majanduskasvu prognoose.

Valitsus hoiatas kaugeleulatuvate tagajärgede eest, mis võivad õõnestada Iirimaa majanduse põhialuseid.

"Iirimaa jaoks on tulemas midagi väga halba. Mind ei üllataks, kui 10 või 15 aasta pärast on enamik neist rahvusvahelistest firmadest Iirimaal palju väiksemad. Meil pole mingit varianti, et sellele vastu seista. Trump peab põruma, et seda ei juhtuks," ütles Dublinis asuva kõrgkooli majandusprofessor Edgar Morgenroth.

Tariifid juba mõjutavad Iirimaa majandust. Enne tariifide kehtestamist suurendasid Iirimaal tegutsevad USA ravimifirmad oma tootmist, eksport USA-sse kasvas ligi 200 protsenti. Ebakindlus tuleviku osas teeb aga iirlased nüüd ärevaks

Kohalik ettevõtja Ciaran Burke ütles ajalehele The Telegraph, et ebakindlus tekitab rahutust.

"Praegu on närvilisus just Trumpist tingitud üldise ebakorrapärasuse tõttu. Tundub, et see on sarnane, mis oli Brexiti ajal. Ei pea olema raketiteadlane, et teada, et suur osa meie maksutulust tuleb suurtest tehnoloogiafirmadest ja ravimitööstusest," rääkis Burke.

Mõned vaatlejad näevad tulevikku aga optimistlikumalt. Iiri tööandjate liidu juht Danny McCoy on näinud nii 2008. aasta suurt finantskrahhi, pandeemiat kui ka elukalliduse kriisi.

"Alati tuleb meteoor, mis lööb majanduse rööpast välja. Kuid see on olnud uskumatult vastupidav. Ma oleksin ettevaatlikult optimistlik, kuid seda ainult varasemate kogemuste põhjal," ütles McCoy.