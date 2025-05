Hispaania võrguoperaator hoiatas katkestuste ohu eest juba kaks aastat tagasi

Hispaaniat tabas aprilli lõpus ulatuslik elektrikatkestus, selle täpne põhjus pole veel teada, kuid süüdlaste otsimine käib täie hooga. Hiljuti selgus, et elektrivõrguoperaator Red Electrica (REE) hoiatas juba kaks aastat tagasi elektrikatkestuste ohu eest.

Hispaania järelevalveameti (CNMC) 2023. aasta aruandes viidati REE hoiatusele. Selles soovitati võtta kasutusele kiireid meetmeid, et vältida elektrisüsteemis tekkiva ülepinge tõttu tekkivaid elektrikatkestusi, vahendas The Times.

Hispaania peaministri Pedro Sáncheze valitsus ei ole elektrivõrgu kokkuvarisemise täpset põhjust veel välja toonud, selle väljaselgitamiseks on algatatud uurimine.

Hispaania energiaminister Sara Aagesen kinnitas kolmapäeval taas, et elektrikatkestuse põhjus ei ole küberrünnak. Teisipäeval teatas ka CNMC, et hakkas katkestust uurima.

REE teatas 2023. aastal, et kasvav sõltuvus taastuvenergiajaamadest on vähendanud pingetaseme kontrollitavust. Mitmed eksperdid ütlesid juba varem, et elektrikatkestuse põhjuseks võis olla ülepinge.

Elektrikatkestuse tõttu tekkis elav arutelu selle üle, kas selle põhjuseks oli sõltuvus taastuvenergiast. Tuuakse välja, et päikese ja ja tuuleenergia seadmed ei paku piisavalt inertsi, mistõttu on võrk rikete suhtes haavatavam. Piisavas koguses inertsi aga aitab elektrivõrku kaitsta ootamatute häirete eest

Sotsialistist peaminister Sánchez võitleb puhtale energiale ülemineku eest ja on seni need süüdistused tagasi lükanud.

Energiaminister Aageseni sõnul põhjustas katkestuse energiaedastuse järsk seiskumine, mis toimus esmalt Granadas asuvas alajaamas. Seejärel toimusid katkestused ka Badajozis ja Sevillas

Elektrikatkestusest on nüüd saanud poliitiline küsimus ja konservatiivne parlamendisaadik Guillermo Anaya jõudis juba teatada, et Aagesen peab tagasi astuma.

"See on irratsionaalse ja vastutustundetu energiapoliitika tulemus. Olete nõrgendanud energiasüsteemi, mis oli enne teie saabumist tugev," rääkis Anaya.

Kuigi pole selge, mis põhjustas katkestuse, on süsteemihaldur alates 28. aprillist kasutanud vähem taastuvenergiat. Valitsus on teatanud, et soovib olla ettevaatlikum.