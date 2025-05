Põhja-Eestis soosib ilm õueplaane

Lähipäevil on Eesti kohal küll palju sajupilvi, kuid lokaalselt jaotuvad need väga erinevalt.

Euroopa põhja- ja idaosa jäi kolmapäeval laialdaselt sajupilvede alla. Üks tsüklon liikus Põhja-Euroopast kagu suunas, teine pöörleb juba pikemat aega Venemaal. Umbes Karjala kohal ühendasid need pilvepöörised oma energia ja tulemuseks oli Soome ja Baltimaade läänerannikul tugevnenud loode- ja põhjatuul, mis endaga jahedust lõuna suunas kandis.

Samal ajal levis idas oleva pöörise serva mööda soe õhk põhja suunas ja mitmel pool oli niiskes õhus äikest. Eestis jäi vihmahooge päeva peale loode poolt alates vähemaks. Seda tänu Norra merelt üle Skandinaavia laienenud kõrgrõhkkonnale.

Kolmapäeval üle Eesti liikunud madalrõhulohk eemaldub kagusse ja Läänemerelt itta laienenud kõrgrõhuala servas on meil öösel laialdaselt selgimisi. Samal ajal areneb Baltimaade kohal uus osatsüklon, mille kese koondub päeval Läti aladele. Pöörise vahetus läheduses levib sajuala Kagu-Eestist nii põhja kui lääne suunas. Kesk-Eesti ja saared peaks jääma piiriks, kust sadu kaugemale ei jõua.

Reedel jääb madalrõhkkond Baltimaade kohale pöörlema ja Eestis jõuab selle servas sajupilvi ka põhja poole.

Eelolev öö on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma, sekka võib tulla lörtsi. Puhub valdavalt põhja- ja loodetuul 2-8, puhanguti kuni 12, läänerannikul kuni 17 m/s. Õhutemperatuur on 0st..+6°C-ni.

Hommik on Kagu-Eestis pilves ja vihmane, mujal on ilm pilves selgimistega ja sajuhooge on üksikuid. Puhub põhja- ja kirde-, Kagu-Eestis ka loodetuul 5-11, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 4..8°C.

Päev on pilves selgimistega. Mitmel pool sajab vihma, Põhja-Eestis ja saartel on üksikuid sajuhooge. Puhub kirde- ja põhjatuul 5-11, puhanguti 14, rannikul kuni 17 m/s. Sooja on 8..13°C.

Reede öösel sajab vihma paljudes kohtades, päeval rohkem Lõuna-Eestis. Öösel on sooja 2..7°C, päeval sajupilvede all 5°C, päikese korral 10-st kraadist rohkem.

Laupäeva öö on mitmel pool vihmane, päeva jooksul jääb sajuhooge harvemaks. Öösel on sooja 2..8°C, päeval sisealadel enam kui 15°C, tuulepealsel rannikul on poole jahedam.

Pühapäeval ja esmaspäeval sajab vihma taas mitmel pool . Öösiti on sooja 5 kraadi ümber, päevasel ajal üle 10, päikese toel ka üle 15 kraadi.

Neljapäevane ilm soosib õueplaane rohkem saartel ja Põhja-Eestis, mandri lõunaosa jääb suure tõenäosusega tihedate vihmapilvede alla.