Kreml: Putin ei osale Ukraina-teemalistel kõnelustel Istanbulis

Rahvusvaheline meedia teatas, et Donald Trump ja Vladimir Putin ei osale Ukraina-teemalistel kõnelustel Istanbulis. Ka Kreml kinnitas, et Putin läbirääkimistel ei osale. Ukraina president Volodõmõr Zelenski seadis Vene delegatsiooni mandaadi kahtluse alla. Financial Times kirjutab, et Venemaa üritab jätkata läbirääkimisi sealt, kus need 2022. aastal katkesid. Ukraina relvajõudude peastaabi teadaande kohaselt toimus kolmapäeval rindel koguni 128 lahingut ja relvakokkupõrget.