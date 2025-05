Putin ega Zelenski ei osale isiklikult Ukraina-teemalistel kõnelustel Türgis

Venemaa president Vladimir Putin ega ka Ukraina president Volodõmõr Zelenski ei osale isiklikult Ukraina-teemalistel kõnelustel Istanbulis – Ukraina delegatsiooni juhib kaitseminister ja Venemaa delegatsiooni Putini abi. Zelenski seadis Vene delegatsiooni mandaadi kahtluse alla. Financial Times kirjutab, et Venemaa üritab jätkata läbirääkimisi sealt, kus need 2022. aastal katkesid. Ukraina relvajõudude peastaabi teadaande kohaselt toimus kolmapäeval rindel koguni 128 lahingut ja relvakokkupõrget.

Oluline Ukrainas käivas sõjas neljapäeval, 15. mail kell 18.45:

Zelenski: Istanbuli kõnelused võivad toimuda täna või homme

Ukraina president Volodõmõr Zelenski sõnul võivad Ukraina ja Vene delegatsioon Istanbulis kohtuda neljapäeva õhtul või reedel.

"Delegatsioon saadeti. Türgi delegatsioon on valmis. See võib olla täna, see võib olla homme," ütles Zelenski pressikonverentsil Ankaras.

Ukraina delegatsiooni juhib kaitseminister Umerov

Ukraina delegatsiooni juhib neljapäeval Istanbulis peetavatel kõnelustel Venemaaga kaitseminister Rustem Umerov, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski, lisades, et delegatsioonil on mandaat arutada võimalikku relvarahu.

"Delegatsiooni juhib kaitseminister," ütles Zelenski pressikonverentsil Ankaras, ja lisas, et andis talle ülesandeks arutada samme sõja lõpetamise suunas, nimelt relvarahu.

Samas nentis ta, et Venemaa ei näi rahuläbirääkimisi tõsiselt võtvat.

"Kahjuks ei võta nad läbirääkimisi piisavalt tõsiselt," ütles Zelenski, kuid lisas, et on endiselt valmis otsekohtumiseks Vene režiimi juhi Vladimir Putiniga, kes keeldus Türgisse sõitmast.

"Ma olen siin, me oleme valmis otseläbirääkimisteks," lausus Zelenski.

Vene delegatsiooni juht: oleme valmis arutama Ukrainaga kompromisse

Venemaa on valmis arutama neljapäeval Istanbulis peetavatel kõnelustel Ukrainaga võimalikke kompromisse, ütles Vene delegatsiooni juht Vladimir Medinski.

"Oleme valmis arutama võimalikke kompromisse," ütles Medinski ajakirjanike küsimustele vastates.

Venemaa presidendi abi märkis, et Venemaa delegatsiooni kuuluvad kõigi asjast huvitatud asutuste esindajad ja kõrged ametnikud.

Küsimusele, millal läbirääkimised algavad, keeldus ta vastamast.

Trump: midagi ei juhtu enne, kui Putin ja mina kohtume

USA president Donald Trump ütles, et kuni tema ja Venemaa president Vladimir Putin pole isiklikult kohtunud, on Ukraina rahuläbirääkimistel märkimisväärne edasiminek ebatõenäoline.

"Vaadake, enne ei juhtu midagi, kui me pole Putiniga kokku saanud," ütles Trump ajakirjanikule seoses Ukraina rahukõnelustega. "Ja ilmselgelt ta ei kavatsenudki minna. Ta kavatses minna, kui arvas, et mina lähen. Ta ei läheks, kui mind poleks kohal."

"Ma ei usu, et midagi juhtub, meeldib see teile või mitte, enne kui tema ja mina kokku saame. Kuid me peame selle lahendama, sest liiga palju inimesi sureb," lisas Trump.

Zelenski: Venemaa saatis Türki ebamäärase mandaadiga variesinduse

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles neljapäeval, et talle on jäänud mulje, mille kohaselt saatis Venemaa Türki otsekõnelustele Moskva ja Kiievi vahel pelgalt niinimetatud variesinduse, millele ei ole antud selget mandaati.

"Meie jaoks on vaja aru saada, milline on Vene delegatsiooni tase ning milline on nende mandaat, kas nad on võimelised langetama omapäi mingeidki otsuseid," ütles Zelenski. "Meile näha olevast paistab see rohkem kui variesindus."

Zelenski märkis, et Ukraina saatis Türki kõrgeima taseme delegatsiooni.

"Meie delegatsioon on kõrgeimal tasemel: välisministeerium, presidendikantselei, sõjavägi, meie luureagentuurid..., et teha otsuseid, mis viiksid õiglase rahuni," ütles Zelenski Ankarasse saabudes.

Zelenski lisas, et Ukraina peab aru, mida edasi teha ning millised on nende edasised sammud pärast kohtumist Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoğaniga.

Vastuseks Zelenski kommentaarile Venemaa delegatsiooni kohta ütles riigi välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova: "Kloun ja luuser räägib lugupeetud inimestest."

Kreml: Putin ei osale Venemaa ja Ukraina läbirääkimistel Türgis

Venemaa president Vladimir Putin ei osale Venemaa ja Ukraina kõnelustel Türgis, kinnitas Venemaa presidendi pressisekretär Dmitri Peskov neljapäeval CNN-ile.

"Ei," vastas Peskov küsimusele, kas on võimalik, et Putin osaleb Türgi kohtumistel.

Vene-Ukraina otsekõnelused algavad Istanbulis neljapäeval.

Venemaa delegatsiooni juhib Venemaa presidendi abi Vladimir Medinski, kes juhtis juba 2022. aasta kevadel Istanbulis Venemaa läbirääkijate delegatsiooni.

Möödunud pühapäeval tegi Putin ettepaneku 2022. aastal katkenud otseläbirääkimiste jätkamiseks Istanbulis 15. mail eeltingimusteta.

Venemaa: kõnelused Ukrainaga algavad Türgi palvel päeva teises pooles

Venemaa teatas neljapäeval, et kõnelused Ukrainaga Istanbulis algavad Türgi palvel päeva teises pooles.

"Türgi poole algatusel leiavad kõnelused aset päeva teises pooles," ütles Vene välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova.

Ukraina ei ole läbirääkimiste aega teatanud.

Meedia: Trump ja Putin ei osale Ukraina-teemalistel kõnelustel Istanbulis

USA president Donald Trump ei ühine Ukraina ja Venemaa vaheliste läbirääkimistega, mis peaksid toimuma neljapäeval Türgis, teatas uudisteagentuur Reuters.

Väljaanne Sky News tõi välja, et USA president kaalus vahepeal võimalust kohalolekuks kõnelustel Istanbulis, kuid rõhutas, et külastab linna ainult siis, kui ka Venemaa režiimi juht Vladimir Putin sinna ilmub.

Viimaste andmete kohaselt ei lähe Putin Türki. Tema nime pole Kremli poolt avaldatud delegaatide nimekirjas. Uudistekanali Ukrinform andmetel juhib delegatsiooni hoopis Vene presidendi abi Vladimir Medinski.

Teised liikmed on välisministri asetäitja Mihhail Galuzin, Venemaa relvajõudude kindralstaabi peaülema asetäitja Igor Kostjukov ja kaitseministri asetäitja Aleksandr Fomin.

Lisaks kiitis Putin heaks ekspertide grupi kõnelustel osalemiseks.

Vene meedia andmetel kuuluvad nende ekspertide hulka relvajõudude kindralstaabi informatsiooniosakonna juhataja asetäitja Aleksandr Zorin, presidendi riikliku humanitaarpoliitika valitsuse juhataja asetäitja Jelena Podobreevskaja, välisministeeriumi SRÜ riikide teise osakonna direktor Aleksei Polištšuk ja kaitseministeeriumi rahvusvahelise sõjalise koostöö peaülema asetäitja Viktor Ševtsov.

Ukraina ja Venemaa läbirääkimistel peaks osalema USA välisminister Marco Rubio. Türki läheb ka USA eriesindaja Steve Witkoff.

FT: Venemaa üritab jätkata läbirääkimisi sealt, kus need 2022. aastal katkesid

Venemaa näib püüdvat jätkata Ukraina vastu vallandatud sõja läbirääkimisi sealt, kus need 2022. aasta kevadel Türgis katkesid, kirjutab portaal Unian vahendades ajalehte Financial Times (FT).

Väljaanne rõhutas, et sel ajal juhtis Venemaa delegatsiooni praegune Venemaa president Vladimir Putini abi, endine kultuuriminister Vladimir Medinski. Just tema pani Putin ka Venemaa uue delegatsiooni etteotsa, mis suundus neljapäeval Türgisse Ukrainaga läbirääkimisi pidama.

FT meenutas, et viimastel päevadel on Kremli ametnikud keeldunud vastamast küsimustele, kas Putin viibib isiklikult kohal või kes delegatsiooni kuuluvad.

Medinskiga liituvad 2022. aasta delegatsiooni teine ​​liige, asekaitseminister Aleksandr Fomin, samuti asevälisminister Mihhail Galuzin ja luurepeavalitsuse direktor Igor Kostjukov.

Nagu märkis Venemaa Carnegie Euraasia keskuse vanemteadur Aleksander Baunov, esitleb Moskva oma uut algatust järgmiselt: "Te ei näe siin midagi uut; pärast pikka vaheaega teeme lihtsalt ettepaneku jätkata 2022. aasta läbirääkimisi."

Venemaa ründas Ukrainat 110 drooniga

Venemaa ründas ööl vastu neljapäeva Ukrainat 110 drooniga. Ukraina suutis 62 drooni alla tulistada, 29 drooni kukkus kahju tekitamata alla, vahendas Ukrainska Pravda.

Ukrainas käivad endiselt ägedad lahingud

Ukraina relvajõudude peastaabi teadaande kohaselt toimus kolmapäeval rindel koguni 128 lahingut ja relvakokkupõrget Ukraina kaitseväe ja Vene sissetungijate vahel, kusjuures Pokrovski suunal toimus 51 kokkupõrget, vahendas Ukrainska Pravda.

Ukraina sõjaväelased Autor/allikas: SCANPIX/AP/Oleg Petrasiuk

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1220 sõdurit

Ukraina relvajõudude neljapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 970 590 (võrdlus eelmise päevaga +1220);

- tankid 10 812 (+8);

- jalaväe lahingumasinad 22 514 (+13);

- suurtükisüsteemid 27 872 (+45);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1384 (+2);

- õhutõrjesüsteemid 1166 (+1);

- lennukid 372 (+0);

- kopterid 336 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 36 000 (+140, see arv hõlmab ka rindel kaotatud droone – toim);

- tiibraketid 3197 (+0);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 48 547 (+165);

- eritehnika 3892 (+8).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.