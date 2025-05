Üledoosist tulenevad narkosurmad kukkusid USA-s pandeemiaeelsele tasemele

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et USA-s vähenes eelmisel aastal järsult narkootikumide üledoosist põhjustatud surmade arv ning see kukkus pandeemiaeelsele tasemele.

Haiguste kontrolli ja ennetamise keskus (CDC) teatas kolmapäeval, et mullu langes üledoosist põhjustatud surmade arv 27 protsenti. Eelmisel aastal oli USA-s uimastite üledoosidest põhjustatud surmasid 80 000. Veel 2023. aastal registreeriti 110 000 sellist surma, vahendas The Wall Street Journal.

See oli viimase kolme aastakümne jooksul alles neljas kord, kui toimus selline vähenemine. Uimastite üledoosist põhjustatud surmajuhtude arv langes seetõttu pandeemiaeelsele tasemele.

"See edusamm on julgustav, kuid see seis on habras. Me ei tohi edusamme ja võitu omavahel segi ajada," ütles Browni ülikooli teadur Alexandria Macmadu.

USA-s üritatakse endiselt võidelda fentanüüliepideemiaga, mis on nõudnud kümnete tuhandete ameeriklaste elusid. Fentanüüliga seotud kinnipidamiste ja süüdimõistmiste hulk on viimastel aastatel kasvanud.

Sünteetiliste opioidide tõttu suri mullu 48 422 inimest, aasta varem registreeriti 76 282 sellist surma.