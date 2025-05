Reedel kisub ilm taas vihmaseks

Homset ilma mõjutab madalrõhuala lohk, mis koos tiheda vihmasajuga liigub Venemaalt Eesti kohale. Skandinaavias ja Soomes on aga ülekaalus kõrgrõhkkond ning ilm on seal kuiv ja soe. Ka meil Põhja-Eestis tõuseb päevasoe 15 kraadini, kuid lõunapool sajupilvede all on kraadid tunduvalt madalamad.

Öö tuleb peamiselt pilves ning mitmel pool sajab vihma. Puhub kirdetuul 5-11, saartel ja rannikul puhanguti kuni 17 m/s. Õhutemperatuur on 1 kuni 6, rannikul kuni 8 kraadi.

Hommikune taevas on pilves, Põhja-Eestis pilves selgimistega ning Lõuna-Eestis ja saartel sajab vihma. Puhub mõõdukas põhja- ja kirdetuul 2-7, puhanguti kuni 16 m/s. Sooja on 4 kuni 9 kraadi.

Päev on paljudes kohtades pilves ja vihmane ning sadu on aeg-ajalt tugev. Kui päeval on Põhja-Eestis sajuhooge hõredamalt, siis õhtul läheb Kagu-Eestis selgemaks ja sajuala levib Põhja-Eesti ning saarte kohale. Tuul puhub kirdest ja põhjast 5-11, iiliti 17 m/s, Lõuna-Eestis lõunakaarest 3-9, iiliti 12 m/s. Sooja on 9 kuni 15, sajupilvede all 4 kuni 8 kraadi.

Laupäeva öö tuleb taas üpris jahe, õhusoe võib langeda 0 kraadi lähistele, päeval on 12 kuni 17, rannikul kuni 10 kraadi. Vihma sajab rohkem öösel ja seda peamiselt Lääne- ja Põhja-Eestis.

Kohatisi hoovihmasid lubab prognoos ka pühapäeva, mil öine keskmine õhutemperatuur kerkib 5 kraadile, päeva keskmine püsib 14 kraadi juures. Uue nädala kaks esimest tööpäeva tulevad olulise sajuta ja soojad, küll on teisipäeva öö taas pisut jahedam.