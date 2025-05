Sõja 1178. päev: Krimmis kõlasid plahvatused

Oluline Ukrainas käivas sõjas reedel, 16. mail kell 13.25:

- Krimmis kõlasid plahvatused, väidetavalt süütas Ukraina droonirünnak Vene laskemoonalao;

- Istanbulis algasid Venemaa ja Ukraina kõnelused;

- Kiievit tabas taas Vene droonirünnak;

- Ukraina kaotas F-16 hävitaja;

- Ukraina ja Venemaa delegatsioonide kohtumine võib toimub reedel;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1100 sõdurit.

Krimmis kõlasid plahvatused, väidetavalt süütas Ukraina droonirünnak Vene laskemoonalao

Venemaa poolt okupeeritud Krimmis Perevalne külas puhkes reede hommikul toimunud droonirünnaku järel laskemoonalaos tulekahju, kirjutab The Kyiv Independent viitega Ukraina-meelsele Telegrami kanalile Crimean Wind.

Crimean Wind jagas kohalike elanike tehtud kaadreid, mis näitavad suitsu tõusmas erinevatest kohtadest üle Krimmi.

Plahvatustest teatati ka Sevastopoli Belbeki ja Kacha sõjaväelennuväljade lähedal, samuti Fiolenti neeme, Balaklava ja Bahtšisarai lähedal.

"Linnas kostvad valjud helid on meie sõdurite töö," väitis Sevastopoli okupatsioonivõimude juht Mihhail Razvožajev.

Razvožajevi sõnul tulistati okupeeritud poolsaare kohal alla kuus drooni. Ta ei teatanud rünnakust tingitud kahjudest ega ohvritest. Venemaa kaitseministeerium väitis, et Krimmi kohal tulistati alla 21 drooni, samuti 43 Mustal merel ja üks Belgorodi oblastis.

Crimean Telegram channels report an attack on Russian-occupied Ukrainian Crimea.



According to them, an ammunitions depot has been hit (detonation is heard in the video) . Military airfields were under attack as well. pic.twitter.com/eBPp1Gjqjp — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 16, 2025

Vene Musta mere laevastiku 126. rannakaitsebrigaad paikneb väidetavalt Perevalne lähedal. Vastuseks intsidendile blokeerisid võimud väidetavalt Simferopoli ja Alushtat ühendava tee.

Ukraina ei ole väidetavat rünnakud ametlikult kommenteerinud.

Istanbulis algasid Venemaa ja Ukraina kõnelused

Venemaa ja Ukraina esindajad alustasid reedel Istanbulis Ukraina sõja teemalisi kõnelusi. Tegemist on riikide esimeste vahetute läbirääkimistega enam kui kolme aasta jooksul.

Ukraina delegatsiooni juht on kaitseminister Rustem Umerov, Vene delegatsiooni juhib president Vladimir Putini abi Vladimir Medinski.

Kiievit tabas taas Vene droonirünnak

Väljaanne Ukrainska Pravda teatas, et Ukraina pealinn langes järjekordse Venemaa droonirünnaku alla ning reede varahommikul oli Kiievis taas kuulda õhuhäiresireene.

Hiljem selgus, et Venemaa ründas ööl vastu reedet Ukrainat 112 drooniga. Ukraina suutis 73 drooni alla tulistada, 36 drooni kukkus kahju tekitamata alla.

Ukraina ja Venemaa delegatsioonide kohtumine toimub reedel

Vene delegatsiooni juht Vladimir Medinski rääkis neljapäeva õhtul, et Ukraina delegatsiooni oodatakse reede hommikul kella kümnest kohaliku aja järgi, vahendas uudisteagentuur UNIAN.

"Delegatsioon saabus täna presidendi nimel Istanbuli, et pidada Ukrainaga otseseid kahepoolseid, ilma eeltingimusteta, läbirääkimisi," ütles Medinski.

Medinski lisas, et Venemaa esindajad on juba pidanud väga viljaka kohtumise Türgi välisministeeriumi juhi Hakan Fidaniga.

"Nad selgitasid Türgi välisministrile meie seisukohti. Homme hommikul, sõna otseses mõttes kella kümnest alates, ootame Ukraina poolt, mis peaks kohtumisele saabuma. Oleme valmis töötama," lisas Vene delegatsiooni juht.

Hiljem teatasid allikad, et Vene, Ukraina ja Türgi ametnikud kohtuvad reedel Istanbulis kell 12.30. Sellele eelneb Türgi, Ukraina ja USA kolmepoolne kohtumine.

USA välisminister Marco Rubio ütles neljapäeval, et ei oota Istanbulis peetavatelt Ukraina ja Vene kõnelustelt läbimurret.

"Ma ütlen ausalt: ma arvan, et meil ei ole homme juhtuva osas kõrgeid ootusi," ütles Rubio ajakirjanikele NATO kõneluste järel Antalyas.

Ka Sõjauuringute Instituudi (ISW) analüütikud märkisid, et Venemaa ei ole huvitatud kompromissidest ning püüab sõda jätkata. Analüütikute sõnul ei viibi Istanbulis ühtegi Vene ametnikku, kes kuuluks Vladimir Putini siseringi.

Ka sõjaekspert Rainer Saks sõnas, et ei usu, et rahukõnelused praeguses vormis mingitki tulemust annavad.

"Ukraina ja Venemaa delegatsioonid kohtuvad ning peale seda algab uuesti infosõda, et kes ikka selle protsessi nurja ajas. Maksimaalne, mida on võimalik tänaselt kohtumiselt oodata, on see, et lepitakse kokku siiski mingid järgmised kõnelused ja see, mille üle järgmistel kõnelustel räägitakse. See võiks olla siis maksimaalne positiivne tulemus praegu, aga elu on näidanud, et sinna vahele jääb veel igasuguseid võimalusi," ütles Saks.

Moskva ise peab eelseisvaid kõnelusi Kiieviga jätkuks läbirääkimistele, mis katkesid 2022. aastal invasioonisõja esimestel kuudel.

"Me peame neid kõnelusi jätkuks Istanbuli rahuprotsessile, mille Ukraina pool kahjuks katkestas," jutustas Medinski.

Ukraina kaotas F-16 hävitaja

Ukraina õhujõud teatasid reedel veel ühe F-16 hävitaja kaotamisest lahingmissiooni käigus.

Piloot katapulteerus õigeaegselt ja tema elu pole ohus, teatasid õhujõud avalduses.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1100 sõdurit

Ukraina relvajõudude reedel esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 971 690 (võrdlus eelmise päevaga +1100);

- tankid 10 825 (+13);

- jalaväe lahingumasinad 22 546 (+32);

- suurtükisüsteemid 27 908 (+36);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1385 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1167 (+1);

- lennukid 372 (+0);

- kopterid 336 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 36 123 (+140, see arv hõlmab ka rindel kaotatud droone – toim);

- tiibraketid 3197 (+0);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 48 713 (+166);

- eritehnika 3892 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.