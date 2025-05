Istanbulis algasid Venemaa ja Ukraina kõnelused

Ukraina delegatsiooni juht on kaitseminister Rustem Umerov, Vene delegatsiooni juhib president Vladimir Putini abi Vladimir Medinski.

Türgi televisiooni edastatud kaadritelt oli näha Venemaa ja Ukraina läbirääkijaid, kes pidasid koos Türgi delegatsiooniga arutelusid.

Kohtumise alguses pidas kõne Türgi välisminister Hakan Fidan.

Kohtumine on märk diplomaatilisest edusammust sõdivate poolte vahel, kes polnud silmast silma kohtunud alates 2022. aasta märtsist, kuu pärast Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse.

Neljapäeval ütles USA president Donald Trump, et ilma tema ja Venemaa president Vladimir Putini kohtumiseta ei toimu märkimisväärset edasiliikumist.

Reedel Lähis-Ida visiiti lõpetades ja tagasi Washingtoni suundudes ütles Trump, et kohtub Venemaa presidendiga niipea, kui nad saavad selles kokku leppida.

Ukraina delegatsiooni juht, kaitseminister Rustem Umerov ütles, et rahu on võimalik vaid siis, kui Venemaa nõustub 30-päevase relvarahu, röövitud ukraina laste tagastamise ja kõigi sõjavangide vahetamisega.

Venemaa teatas, et soovib lõpetada sõja diplomaatiliste vahenditega ja on valmis arutama relvarahu. Samas on Venemaa tõstatanud hulga küsimusi ja muresid, öeldes, et Ukraina võib võimalikku pausi kasutada lisavägede mobiliseerimiseks ja lääneriikidelt relvade tarnimiseks.

Ukraina ja tema liitlased süüdistavad Putinit venitamises ja väidavad, et ta ei võta rahupüüdlusi tõsiselt.

Putin ise tegi ettepaneku pidada otsekõnelusi Türgis, kuid lükkas tagasi Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski ettepaneku temaga Türgis kohtuda. Selle asemel saatis ta kõnelustele keskastme ametnikest koosneva delegatsiooni. Ukraina vastas sellele saates sarnasel tasemel läbirääkijaid.

USA välisminister Marco Rubio ja Trumpi Ukraina erisaadik Keith Kellogg viibivad samuti Istanbulis seoses teiste kohtumistega.

Rubio ütles neljapäeva õhtul ajakirjanikele, et delegatsioonide taseme põhjal on suur läbimurre ebatõenäoline.

"Ma loodan, et ma eksin. Loodan, et eksin 100 protsenti," sõnas Rubio neljapäeval. "Loodan, et homsed uudised ütlevad, et nad on leppinud kokku relvarahus; nad on nõustunud alustama tõsiseid läbirääkimisi. Aga ma annan teile oma ausa hinnangu."

Venemaa teatas reedel, et vallutas Ida-Ukrainas veel ühe küla. Mõni minut enne Istanbulis toimuva kohtumise algust teatas Ukraina meedia õhuhäirest ja plahvatustest Dnipro linnas.

Zelenski nõuab tugevat reaktsiooni, kui läbirääkimistel ei saavutata relvarahu kokkulepet

Zelenski ütles Albaanias visiidil olles ajakirjanikele, et kui Venemaa delegatsioon ei suuda relvarahuga nõustuda, siis on selge, et Putin ei taha sõda lõpetada.

Ukraina president kutsus üles maailma liidritelt tugevat reaktsiooni, kui läbirääkimised Istanbulis ebaõnnestuvad, lisades, et USA peaks jääma "võimalikult koordineerituks".

Päev varem kohtus Zelenski Ankaras Türgi president Recep Erdoganiga.