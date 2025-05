Istanbulis toimusid Venemaa ja Ukraina kõnelused

Ukraina delegatsiooni juhtis kaitseminister Rustem Umerov ning Vene delegatsiooni president Vladimir Putini abi Vladimir Medinski.

Kõnelused kestsid alla kahe tunni.

Osapooled leppisid kokku vahetama vastastikku tuhat sõjavangi.

Väidetavalt nõudis Venemaa ka Ukrainalt alade loovutamist, mida aga ukrainlased nimetasid ebarealistlikuks nõudmiseks, mille eesmärk on kõnelused nurjata.

Ukraina delegatsiooni juht Umerov ütles pärast kohtumist, et peateemadena arutati relvarahu ja sõjavangide vahetamist. "(Sõjavangide) vahetuse küsimus, relvarahu küsimus. Need on kaks küsimust, mida arutati," ütles ta Istanbulis ajakirjanikega vesteldes.

Umerovi sõnul arutati sõjavangide vahetamise võimalust formaadis tuhat tuhande vastu.

Küsimusele, millised on järgmised sammud läbirääkimisprotsessis, ütles Umerov, et esmalt peavad nad tegelema vangide vahetamisega. "Ja siis teavitame teid meie järgmistest sammudest," lausus ta.

Umerovi sõnul arutati Istanbuli kohtumisel ka võimalikku kohtumist presidentide tasemel.

Vene delegatsiooni juht Vladimir Medinski ütles omakorda, et Ukraina taotleb president Volodõmõr Zelenski ja Vene režiimi juhi Vladimir Putini otsekõnelusi: "Me võtame selle soovi teadmiseks."

Medinski ütles, et kõnelustel lepiti kokku, et pooled esitavad üksikasjalikud seisukohad relvarahu kehtestamise osas.

Medinski kinnitas samuti, et Venemaa ja Ukraina vahetavad peatselt vastastikku tuhat sõjavangi.

Tegemist oli esimeste otsekõnelustega kolme aasta jooksul

Kohtumine on märk diplomaatilisest edusammust sõdivate poolte vahel, kes polnud silmast silma kohtunud alates 2022. aasta märtsist, kuu pärast Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse.

Neljapäeval ütles USA president Donald Trump, et ilma tema ja Venemaa president Vladimir Putini kohtumiseta ei toimu märkimisväärset edasiliikumist.

Reedel Lähis-Ida visiiti lõpetades ja tagasi Washingtoni suundudes ütles Trump, et kohtub Venemaa presidendiga niipea, kui nad saavad selles kokku leppida.

Ukraina delegatsiooni juht Umerov ütles, et rahu on võimalik vaid siis, kui Venemaa nõustub 30-päevase relvarahu, röövitud ukraina laste tagastamise ja kõigi sõjavangide vahetamisega.

Venemaa teatas, et soovib lõpetada sõja diplomaatiliste vahenditega ja on valmis arutama relvarahu. Samas on Venemaa tõstatanud hulga küsimusi ja muresid, öeldes, et Ukraina võib võimalikku pausi kasutada lisavägede mobiliseerimiseks ja lääneriikidelt relvade tarnimiseks.

Ukraina ja tema liitlased süüdistavad Putinit venitamises ja väidavad, et ta ei võta rahupüüdlusi tõsiselt.

Putin ise tegi ettepaneku pidada otsekõnelusi Türgis, kuid lükkas tagasi Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski ettepaneku temaga Türgis kohtuda. Selle asemel saatis ta kõnelustele keskastme ametnikest koosneva delegatsiooni. Ukraina vastas sellele saates sarnasel tasemel läbirääkijaid.

USA välisminister Marco Rubio ja Trumpi Ukraina erisaadik Keith Kellogg viibivad samuti Istanbulis seoses teiste kohtumistega.

Rubio ütles neljapäeva õhtul ajakirjanikele, et delegatsioonide taseme põhjal on suur läbimurre ebatõenäoline.

"Ma loodan, et ma eksin. Loodan, et eksin 100 protsenti," sõnas Rubio neljapäeval. "Loodan, et homsed uudised ütlevad, et nad on leppinud kokku relvarahus; nad on nõustunud alustama tõsiseid läbirääkimisi. Aga ma annan teile oma ausa hinnangu."

Venemaa teatas reedel, et vallutas Ida-Ukrainas veel ühe küla. Mõni minut enne Istanbulis toimuva kohtumise algust teatas Ukraina meedia õhuhäirest ja plahvatustest Dnipro linnas.

Zelenski nõuab tugevat reaktsiooni, kui läbirääkimistel ei saavutata relvarahu kokkulepet

Zelenski ütles Albaanias visiidil olles ajakirjanikele, et kui Venemaa delegatsioon ei suuda relvarahuga nõustuda, siis on selge, et Putin ei taha sõda lõpetada.

Ukraina president kutsus üles maailma liidritelt tugevat reaktsiooni, kui läbirääkimised Istanbulis ebaõnnestuvad.

"Meil oleks olnud tegelik võimalus astuda tähtsaid samme selle sõja lõpetamise suunas, kui ainult Putin ei oleks kartnud Türki tulla," ütles Zelenski Tiranas Euroopa liidrite kohtumisel.

"Kui tuleb välja, et Vene delegatsioon on tegelikult lihtsalt teater ja ei saavuta täna mingeid tulemusi... peab olema tugev reaktsioon, seal hulgas sanktsioonid Vene energiasektorile ja pankadele," ütles ta.

Kõnelusi võõrustav Türgi kutsub üles relvarahule

Otsekõnelusi võõrustav Türgi välisminister Hakan Fidan rõhutas reedel, et kõige tähtsam on võimalikult ruttu relvarahu kindlustada.

"Sõda nõuab jätkuvalt elusid, nii et on kriitilise tähtsusega rakendada võimalikult kiiresti relvarahu," ütles ta Istanbuli Dolmabahçe palees kõnelusi avades.

Kõnelustel tuleb töötada ka Zelenski ja Putini kohtumise nimel, lisas ta.

"On ka väga tähtis, et need kõnelused oleksid aluseks liidrite kohtumisele. Me usume kogu südamest, et konstruktiivsete läbirääkimistega on võimalik jõuda rahuni," ütles Fidan.

Kõnelused kestsid alla kahe tunni

Ukraina ja Venemaa delegatsioonid lõpetasid oma kõnelused Istanbulis reedel pärast vähem kui kahetunnist kõnelemist, kirjutab Reuters, viidates Ukraina diplomaatilisele allikale.

Venemaa nõuab Ukrainalt alade loovutamist

Vene läbirääkijad nõudsid reedel Istanbuli kõnelustel Ukrainalt endiselt tema kontrolli all olevate alade loovutamist, ütles Ukraina diplomaatiline allikas AFP-le, süüdistades venelasi ebarealistlikes nõudmistes eesmärgiga kõnelused nurjata.

"Vene esindajad esitavad vastuvõetamatuid nõudmisi... nagu et Ukraina viiks relvarahu alustamiseks väed välja suurtelt Ukraina territooriumi aladelt, mida ta kontrollib," ütles allikas.

Merz: Istanbuli kõnelused on väga väike positiivne signaal

Saksa kantsler Friedrich Merz ütles reedel, et Venemaa ja Ukraina otsekõnelused Istanbulis on väga väike positiivne signaal selles konfliktis.

"Fakt, et nad täna kohtuvad – esimest korda üle kolme ja poole aasta – on väga väike positiivne signaal," ütles Merz Tiranas Euroopa liidrite kohtumisel.

Ukraina ametnik: kõneluste jätkumine on võimalik, kuid pole kavas

Istanbuli sõitnud Vene ja Ukraina delegatsiooni kõneluste teine voor reedel on võimalik, ütles kõrge Ukraina ametnik AFP-le, kuid seda pole planeeritud.

"Kui nad saavad Moskvast teistsugused juhised, siis on võimalik, et midagi täna veel juhtub," ütles ametnik pärast läbirääkimiste lõppu.

"Esialgu ei ole midagi planeeritud," lisas ta.