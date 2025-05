ERR Berliinis: Saksa ettevõtjad ootavad uuelt valitsuselt odavamat energiat

Euroopa suurim majandus Saksamaa on olnud kaks aastat languses ja uuelt valitsuselt oodatakse tegutsemist. Koalitsioonilepingus on majandus ja konkurentsivõime kesksel kohal. Ühtlasi avab valitsus laenukraanid ligi poole miljardi euro ulatuses taristuinvesteeringuteks.

"Ja see muudab tõepoolest olukorda. Aga koalitsioonilepe ei ole väga konkreetne, nii et peame vaatama, mida uus valitsus tegema hakkab," ütles Saksamaa majandusuuringute instituudi president Marcel Fratzscher.

"Suures osas sisendab koalitsioonilepe meile kindlust," lausus Saksamaa kaubandus-tööstuskoja väliskaubanduse juht Volker Treier.

Ettevõtjad ootavad poliitikutelt bürokraatia vähendamist ja soodsamat investeerimiskeskkonda, rohkem oskustöölisi ja mis tööstusriigis eriti oluline – soodsamat energiat. Vene gaasist loobumine ja tuumajaamade sulgemine on hinna üles lükanud.

"Energia üleminek, et jõuda tõesti puhta energiatootmiseni, võtab aega võib-olla veidi rohkem aega, kui me kõik varem arvasime, nii et me peame seda muutma ja vahepeal tootmist mitmekesistama, sealhulgas LNG-d importima kas USA-st või mujalt maailmast," lausus Treier.

"Uus valitsus tahab kärpida elektrile kehtivat maksu, see aitab, aga see ei muuda olukorda nii, et energiaintensiivne majandus jääks Saksamaale. Seda puudust tuleb kompenseerida teisiti, näiteks suurema toetusega uurimis- ja arendustegevusele või parema taristuga. See on võti. Saksamaa seisab silmitsi teatava deindustrialiseerumisega järgnevatel aastatel. See ei ole katastroof. Küsimus on, millised on uued alad ja tugevused, mida Saksamaa saab arendada," rääkis Fratzscher.

Saksamaa panustab taastuvenergeetikale, Fratzscheri sõnul läheb aga vähemalt kümme aastat aega enne kui see odavama hinna toob. Uus majandusminister Katherina Reiche räägib vajadusest kiiresti gaasijaamasid ehitada. Volker Treieri sõnul ei igatse ettevõtjad siiski Vene gaasi taga.

"Ei ole Saksa äris häält, kes tahaks lähiajal Venemaaga suhted taaskäivitada," nentis Treier.

USA algatatud kaubandussõda ähvardab samal ajal Saksa majandusele järgmise löögi anda.

"Me peame moodustama liidu Hiina, Kanada, Suurbritannia ja Mehhikoga, et öelda Trumpile, et selles suunas ei tasu liikuda. Me tahame kaitsta multilateraalset kaubandussüsteemi. See on meie jõukuse allikas," lausus Fratzscher.