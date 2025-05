Ukrainas Sumõs hukkus Vene droonilöögis bussile üheksa inimest

Vene droonilöök tsiviilisikuid vedanud bussile Sumõs tuli vähem kui päev peale ebaõnnestunud Vene-Ukraina kõnelusi Türgis. USA president Donald Trump usub samas jätkuvalt, et kokkuleppe saavutamine Moskvaga on võimalik.

Oluline 17. mail kell 11.40:

Sumõ oblastis hukkus Vene droonilöögis bussile üheksa inimest

Ukraina põhjaosas Sumõ oblastis hukkus laupäeval Venemaa droonilöögis bussile üheksa inimest, teatas oblasti sõjaväeline administratsioon.

"Paraku on ohvreid venelaste küünilises rünnakus tsiviilisikuid vedanud bussile," teatas sõjaväeline administratsioon Telegrami kanalis. Sõjaväevõimude teatel sai rünnakus surma üheksa ja vigastada neli inimest.

Sumõ oblast on Venemaa kasvavate rünnakute all alates märtsist, kui Ukraina väed tõmbusid tagasi Venemaa Kurski oblastist.

Bilopilljas kuulutati esmaspäeva õhtuni välja lein. Venemaa ei ole laupäevast rünnakut kommenteerinud.

Trump: kavandame Putiniga kohtumist

USA president Donald Trump ütles USA meediale, et usub jätkuvalt, et Venemaa president Vladimir Putin on valmis sõlmima kokkulepet Ukraina sõja lõpetamiseks, kuid hoiatas, et kui läbirääkimised ebaõnnestuvad, liigub tema administratsioon edasi sanktsioonidega.

"Ausalt öeldes kehtestan sanktsioonid, kui me kokkulepet ei sõlmi," ütles Trump reedel avaldatud intervjuus Fox Newsile. "See oleks Venemaa jaoks muserdav, sest neil on praegu majandusega raske, naftahinnad on madalad."

Trumpi kommentaarid tulid siis, kui reedel Istanbulis peetud rahuläbirääkimised lõppesid ilma läbimurdeta ja Venemaa esitas taas ulatuslikud nõudmised, nagu Ukraina neutraalne staatus, Moskva sõjareparatsiooninõuetest loobumine ning Krimmi ja nelja okupeeritud piirkonna kaotuse tunnustamine, millest ühtki Venemaa täielikult ei kontrolli.

Euroopa liidrid, kes on töötanud koostöös Washingtoniga Kremli survestamise nimel, väljendasid pettumust Venemaa hoiaku üle ja segadust Trumpi viimaste nädalate muutuvate signaalide pärast. Trump on rõhutanud Putiniga otsese suhtlemise vajadust ja pole olnud uute sanktsioonide kehtestamise osas kindlameelne.

"Mulle on alati tundunud, et ilma minuta ei saa kohtumist toimuda, sest ma arvan, et kokkulepe ei õnnestu... Mõlemal poolel on palju vihkamist," ütles Trump ja kordas, et kavatseb Putiniga peagi kohtuda. "Mul on Putiniga väga head suhted. Ma arvan, et me teeme kokkuleppe. Peame kokku saama ja ma arvan, et me ilmselt plaanime selle ajakavasse kirja panna."

Samuti väitis Trump, et Putin on valmis läbirääkimisteks. "Putin on laua taga," ütles Trump, kuigi ta ei olnud kõnelustel füüsiliselt kohal. "Ta tahtis seda kohtumist... Ma arvan, et Putin on kogu sellest asjast väsinud. Ja ta ei näe hea välja ja ta tahab hea välja näha."

Küsimusele, kas Putin on rahu peamiseks takistuseks, osutas Trump hoopis Ukraina presidendile Volodõmõr Zelenskile. "Vaata, mul oli Zelenskiga väga raske jutuajamine. Ta ei teinud seda lihtsaks ja ma ütlesin alati, et tal pole kaarte võitmiseks... teil on vastas tohutu armee," ütles ta.

Ukraina nõuab jätkuvalt relvarahu, mida toetavad USA ja Euroopa, öeldes, et aktiivne sõjapidamine tuleb peatada enne, kui tõelised rahuläbirääkimised on võimalikud. Venemaa on seni vaherahu tagasi lükanud neljal korral – 11. märtsil, 25. märtsil, 11. mail ja viimati sel reedel Istanbulis.